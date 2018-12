fotball

Tobias Børkeeiet (19) scoret kampens eneste mål og sørget for at Stabæk festet et lite grep om den siste billetten til neste års eliteserie i fotball onsdag.

Med 1-0-seieren har bærumsklubben det beste utgangspunktet foran returoppgjøret i Ålesund søndag.

