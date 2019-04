Pelé friskmeldt etter alvorlig urinveisinfeksjon

fotball

Fotballegenden Pelé er frisk igjen og landet tirsdag i Brasil etter å ha vært innlagt på sykehus i Paris i seks dager.

– Igjen, takk Gud for at alt gikk bra. Jeg lever. Lenge leve Brasil, utbrøt den tredobbelte verdensmesteren etter å ha ankommet flyplassen i São Paulo.

78-åringen ble i all hast sendt til sykehus sist onsdag med urinveisinfeksjon. Det skjedde dagen etter at han var på et event sammen med PSG-idolet Kylian Mbappé.

Planen var at Pelé skulle bli utskrevet i helgen, men det ble besluttet at han skulle bli helt til han var 100 prosent frisk. Mandag kveld ble han utskrevet, og det ble sendt ut en pressemelding der Pelé forklarte at han er «klar for å jobbe igjen».

– Jeg ble rammet av en alvorlig urinveisinfeksjon som krevde medisinsk og operativ behandling, sa den brasilianske fotballegenden der.

LES OGSÅ: Pelé innlagt på sykehus i Paris

Under sykehusoppholdet fikk Pelé besøk av landsmannen og Paris Saint-Germain-stjernen Neymar. Sistnevnte publiserte et bilde av seg selv sammen med en smilende Pelé på Instagram. Den brasilianske duoen holdt hender.

Pelé har hatt helseplager flere ganger de siste årene. I 2014 førte en lignende infeksjon til at han måtte få intensivbehandling, mens han ble forhindret fra å tenne OL-ilden i Rio i 2016 på grunn av hoftesmerter.

Neymar har ikke heller ikke vært helt i hundre den siste tiden. Han har vært ute med skade siden 23. januar, men er tilbake i trening igjen.