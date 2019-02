Parodi i italiensk fotball: Tapte 20–0 etter å ha stilt uten trener og med massør på banen

fotball

En kamp på nivå tre i italiensk fotball har vakt stor oppsikt internasjonalt søndag ettermiddag. Årsaken er det helt spesielle sluttresultatet – Cuneo slo bunnlaget Pro Piacenza hele 20–0 i Serie C.

Allerede før det var spilt ti minutter ledet Cuneo 4–0, og de fortsatte å angripe. Halvveis i første omgang var ledelsen økt til 9–0 og lagene gikk til pause med 16–0. Etter hvilen tok de foten litt av gasspedalen og scoret «bare» fire nye mål.

– Vi nekter å fortsette denne livedekningen. Vi vil gi leserne sluttresultatet når denne farsen er ferdig, skrev lokalavisen Sport Piacenza allerede etter tre minutter av kampen. Da hadde de allerede før kampstart varslet at kampen ville bli en parodi:

– Vi er på vei til å se en av de mest groteske hendelsene i italiensk fotballs historie, skrev de i sin livedekning.

Etter kampen fastslo de at det var nettopp slik det ble. De nektet også å gjøre intervjuer etter kampslutt og skriver i stedet at de håper klubben blir straffet.

– For oss var ikke dette fotball. For idretten vi elsker, var dette døden på grunn av usportsligheten. Pro Piacenza må kastes ut av ligaen etter slik usportslig og urettferdig oppførsel. Alle bør si opp i jobben og idrettsministeren bør involvere seg, skriver de.

Stilte med syv spillere og ingen trener

Grunnen var at Pro Piacenza stilte med kun syv spillere til kamp, alle mellom 16 og 19 år gamle. Klubben er i store økonomiske problemer og skal ikke ha kunnet gi spillerne sine lønn siden august i fjor. Det har ført til at flere førstelagsspillere har sagt opp i klubben og andre er i streik.

Laget har ved fire anledninger ikke kunnet stille lag denne sesongen, og dersom de ikke hadde møtt opp mot Cuneo, ville de blitt kastet ut av ligaen.

Klubbpresidenten Maurizio Pannella klarte å mønstre et lag med syv unggutter, der ingen av dem tilhørte den nå nedlagte ungdomsavdelingen i klubben. Kaptein for dagen, 18 år gamle Cirigliano, fungerte også som manager. På toppen av det hele hadde en av spillerne glemt legitimasjon, noe som gjorde at kampen ble utsatt 45 minutter før de fant en massør som kunne spille på kort varsel.

Skylder millionbeløp

Ifølge The Guardian antas det at laget skylder sine tidligere spillere 500.000 euro, i overkant av 5,1 millioner norske kroner i ubetalt lønn. De har allerede blitt straffet med poengtrekk og ligger desidert sist i Serie C. Cuneo klatret til 12.-plass på tabellen etter seieren og mer enn doblet antallet scoringer. Før søndagens kamp hadde de bare scoret 18 mål på 24 kamper.

Det italienske fotballforbundet skal ha en høring 11. mars om Pro Piacenzas situasjon. Der er det ventet at laget blir kastet ut av ligaen og at resultatet blir strøket.