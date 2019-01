På ett viktig område ligger Manchester United langt bak Liverpool og City: – De har ingen plan

fotball

MANCHESTER: Samtidig som nordmannens egnethet på lang sikt diskuteres heftig i engelsk fotball om dagen, ser flere noen grunnleggende problemer det er viktigere at gigantklubben løser. De blir ekstra prekære i sammenligning med de to erkerivalene Liverpool og Manchester City.

Disse to klubbene har bygget en grunnmur som ser mye mer solid ut enn hva tilfellet er på Old Trafford. Siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013 er ikke Manchester United til å kjenne igjen, hverken på eller utenfor banen.

– Ingen bør noen gang få lov til å slippe inn på treningsanlegget eller Old Trafford og innføre sin egen filosofi, sa Gary Neville denne uken.

Han vant ligaen åtte ganger og var Fergusons kaptein i fem år.

– Manchester Uniteds filosofi er dyp og meningsfull, det er som i Barcelona og i Ajax. I Manchester United spiller du hurtig angrepsfotball på en underholdende måte. Du slipper til unge talenter og gir dem troen. Og du vinner.

City ble til Barcelona

For å forstå hvorfor dette har sklidd ut, kan det være nyttig å se på strukturen i Manchester United og sammenligne med City og Liverpool.

Sjeik Mansour fra Abu Dhabi forandret engelsk fotball for alltid da han kjøpte Manchesters lyseblå klubb i 2008. Fire år senere kunne han juble for det aller første Premier League-trofeet.

Senere samme år tok eierne grepet som førte klubben et stort steg videre.

– De ville gjøre City til et engelsk Barcelona, sier fotballskribent Lars Sivertsen til Aftenposten.

1. september 2012 ble Ferran Soriano hentet som administrerende direktør. Han var daglig leder i Barcelona fra 2003 til 2008. Snaue to måneder senere ansatte Soriano en gammel kjenning som sportsdirektør.

Txiki Begiristain gikk inn i rollen han hadde hos katalanerne fra 2003 til 2010.

– Jeg jobber mest med de to neste sesongene, forklarte Begiristain da han nylig ble spurt om hva som hans viktigste oppgaver.

– Du må hele tiden hente inn nye talenter. Så må du ivareta prosjektet, filosofien og se på måten vi jobber og hvordan vi skal spille.

De ti siste ligamesterne (manager i parentes) 2009: Manchester United (Sir Alex Ferguson) 2010: Chelsea (Carlo Ancelotti) 2011: Manchester United (Ferguson) 2012: Manchester City (Roberto Mancini) 2013: Manchester United (Ferguson) 2014: Manchester City (Manuel Pellegrini) 2015: Chelsea (José Mourinho) 2016: Leicester (Claudio Ranieri) 2017: Chelsea (Antonio Conte) 2018: Manchester City (Pep Guardiola)

Citys holistiske tilnærming

I 2014 ble Rodolfo Borrell ansatt som teknisk direktør i City Football Group, morselskapet som eier Manchester City og fem klubber i ulike land og verdensdeler. Han hadde 13 år bak seg i den spanske storklubben. Nå sørger han for at City-filosofien også preger søsterklubbene.

Eiernes Barcelona-drøm ble fullbyrdet da Pep Guardiola tok over som manager sommeren 2016. Katalaneren tok over etter Manuel Pellegrini, chileneren som ledet laget til ligagull i 2014.

– Da City sparket Pellegrini, sa de noe sånt som at de ønsket en holistisk tilnærming. Det er et svulstig språk som mange mener ikke passer inn i fotballen, men det viser at City har en klar tanke om hvordan fotball skal spilles, sier Sivertsen.

Han mener det peker på Uniteds aller største problem.

– Hvis City hadde sparket Pep nå, så hadde de ikke gått for Sam Allardyce, illustrerer Sivertsen.

Med det sikter han til de tre managerne som kom etter Ferguson i United. David Moyes fikk sparken i 2014, da kom en nederlender med en helt annen fotballfilosofi inn. Louis van Gaal fikk holde på i to sesonger. Da han måtte gå, hentet de José Mourinho med nok en ny tilnærming til spillet.

Portugiseren fikk sparken før jul.

– Vinglingen blir særlig et problem med tanke spillerkjøp, for nå har de en stall som er satt sammen på en dårlig måte. Det har vært litt etter innfallsmetoden. Den ene manageren ville ha en type spillere, så ville den neste ha andre typer. De har ingen plan, sier Sivertsen.

I City har de en tydelig idé. Dermed er spillerstallen satt sammen på en måte som gjør at den vil fungere også under den neste manageren (som vil ha samme filosofi som klubben).

Manchester Uniteds manager siden 1986 1986–2013: Sir Alex Ferguson 2013–2014: David Moyes 2014: Ryan Giggs (midlertidig manager i fire kamper) 2014–2016: Louis van Gaal 2016–2018: José Mourinho 2018-: Ole Gunnar Solskjær (midlertidig manager frem til sommeren)

Liverpool fomlet lenge

Spillerlogistikk er et område hvor Liverpool har tatt store steg de siste årene, etter mye fomling. Etter at Jürgen Klopp tok over som manager i 2015, har Anfield-klubben sakte, men sikkert fylt ut de åpenbare hullene i et ellers sterkt lag.

– De har virkelig hentet spillere etter Klopps stil og hjerte. Du ser at hele klubben beveger seg i samme retning, sier Sivertsen.

Fjorårets Champions League-finalist er eid av amerikanske Fenway Sports Group. De kjøpte klubben i 2010 og bestemte seg tidlig for å hente inn en sportsdirektør. Damien Comolli ble ansatt, men leverte ikke og var ferdig i 2012.

Klubben prøvde så en modell med en transferkomité satt sammen av ulike ledere i den sportslige avdelingen, men gruppen ble mer kjent for å bomme enn å treffe.

Sommeren 2015 ble analysesjef Michael Edwards forfremmet til teknisk direktør, og høsten året etter fikk han tittelen sportsdirektør.

– Edwards er ikke noe stort navn, men det er tydelig at han gjør en god jobb. De har truffet med kjøpene, vurderer Sivertsen.

Liverpool har nå det tredje yngste laget i Premier League, og alle nøkkelspillerne har kontrakter som strekker seg fire-fem år frem i tid.

Ifølge The Times har Edwards ansvaret for speidingen, akademiet, det medisinske, forskningen, spillerkjøp, kontrakter og analysearbeidet.

Fergusons perfekte makker

Det store spørsmålet er hvorfor Manchester United henger så langt etter. Hvorfor var de så dårlig forberedt da Ferguson ga seg for snart seks år siden?

Gary Neville er en av dem som mener at klubben faktisk hadde en fornuftig plan.

Jobben ble imidlertid mye vanskeligere av at klubbens administrerende direktør gjennom ti år, David Gill, ga seg samtidig med manageren.

De to utfylte hverandre perfekt. I tillegg til å trene og lede laget, hadde Ferguson også full kontroll på spillerlogistikken. Han sørget også for at klubbens tradisjoner ble ivaretatt.

Gill ledet det kommersielle arbeidet, men tok seg også av forhandlinger med klubber og spillere. Dermed delte de to på mange av oppgavene en sportsdirektør normalt har.

Gill kom til klubben som finansdirektør i 1997. I 2003 tok han over som toppsjef etter Peter Kenyon. Kenyon hadde tidligere vært nestkommanderende bak sin forgjenger, Martin Edwards.

Neville tror ledelsen ville videreføre modellen som fungerte utmerket i klubbens storhetstid. Toppjobben i administrasjonen gikk til ham som var nummer to internt, denne gang Ed Woodward.

Ferguson var med på å peke ut sin etterfølger, David Moyes, i Everton.

Planen som ikke fungerte

Woodward bidro som rådgiver for den omstridte Glazer-familien da amerikanerne kjøpte klubben i 2005. To år senere hadde han ansvaret for den kommersielle avdelingen. Inntektene skjøt i været, og da Gill trakk seg i 2013, rykket han til topps.

Samtidig som pengene har fortsatt å strømme inn, har Woodward fått mye av skylden for Uniteds store problemer på overgangsmarkedet. Samtidig har manageransettelsene slått helt feil ut.

Neville mener at United-ledelsen burde tatt grep for flere år siden, da den i utgangspunktet fornuftige planen ikke slo til.

Mange har pekt på at det først og fremst er en sportsdirektør United nå trenger.

Lars Sivertsen er enig, men minner samtidig om at det ikke er en quick fix. Først må de treffe på den ansettelsen, så må de finne rett manager til å lede laget.

Og fortsetter Ole Gunnar Solskjær å vinne, så styrker han utvilsomt sjansene til å få forsette i drømmejobben.