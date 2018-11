På denne statistikken er Molde foran Rosenborg

fotball

Rosenborg vant et nytt gull, selv om Molde scoret flest mål (63 mot RBKs 51). Og selv om det er et ubetydelig plaster på såret, viser også statistikken at det offensive MFK-laget hadde klart flest avslutninger i årets eliteserie med 371.

Rosenborg endte på 334, mens Lillestrøm faktisk er på tredjeplass med 318. Jumbo Sandefjord endte sist med 208 avslutninger.

Tallene bak tabellen

Her er noen av tallene som NTB har funnet fram bak tabellen:

Totalt ble det delt ut 49 straffespark denne sesongen. Ranheim ligger øverst på statistikken med sju straffer – seks av dem kom på hjemmebane. Bak følger Sarpsborg 08 og Stabæk med seks straffer hver. Odd derimot er eneste laget i årets serie som ikke ble tildelt straffespark.

Kristiansund-spiss Flamur Kastrati startet sesongen for Sandefjord, men gikk etter hvert til Kristiansund. Med ti gule kort troner han alene på topp foran Starts Damion Lowe med åtte. I bunnen finner man blant annet Tore Reginiussen, som på sine 29 eliteseriekamper for Rosenborg kun fikk ett gult kort.

Molde nummer fire på tilskuertabellen

Rosenborg topper tilskuerstatistikken. I snitt var det 16.424 personer som fulgte årets serievinnere på Lerkendal. Toppnoteringen er 21.201, mens det laveste antallet tilskuere er 13.668. Bak følger Brann med et snitt på 10.431 tilskuere og Vålerenga (9180). Molde er på fjerdeplass med 7110. I bunnen har vi Ranheim med kun 2018 mennesker på tribunen i snitt.

NTB fører også statistikk over såkalte «indirekte assists». Det vil si målinvolveringer som ikke telles som en vanlig målgivende. Eksempler er spilleren som skaffer straffespark, er nest sist på et selvmål eller avslutningen før et returmål. Her er det Strømsgodsets Tokmac Nguen som topper med seks.