Overtidsdrama da Rosenborg snublet mot Godset

fotball

Strømsgodset - Rosenborg 3–3 (1–1)

Et Strømsgodset på desperat poengjakt for å unngå nedrykk, og et Rosenborg på jakt etter tre poeng som ville holde liv i håpet om medalje og spill i Europa neste år.

Det lå i potten da de to lagene møttes i Eliteseriens 27. runde på Marienlyst stadion fredag kveld.

Norge har fire plasser for Europa-kvalifisering hver sesong der seriemesteren går inn i mesterligakvalifisering, mens de tre andre plassene er kvalifisering til Europa-ligaen. Én av disse tre plassene går til cupmesteren.

Ettersom Odd, som ligger på tredjeplass i serien, røk for Haugesund i NM-semifinalen torsdag, er matematikken enkel: Hornelands menn bør bli topp tre i serien om det skal bli jakt etter nye UEFA-millioner i 2020.

Om Viking blir nummer tre og vinner cupen, holder det med 4.-plass for RBK.

Hovland-heading i stanga

Rosenborg kom til Drammen med selvtillit etter å ha slått serieleder Molde på eget gress sist helg . Med Alexander Søderlund ute med karantene, fikk Bjørn Maars Johansen tillit fra start som spiss av RBK-trener Eirik Horneland.

På midtbanen var Gjermund Åsen tilbake i rollen som venstre indreløper.

Før avspark uttalte Horneland at han ville se et RBK som var på fra start, men i stedet fikk han se et aggressivt hjemmelaget som var nær ved å ta ledelsen to ganger før det var spilt seks minutter. Bare en våken og offensiv André Hansen forhindret en skrekkåpning på kampen for Hornelands menn.

Horneland begynte å jage spillerne sine fra sidelinja. Rosenborg overtok mer av initiativet i kampen, og i det 13. minutt var Rosenborg nær ved å ta ledelsen. En godt slått corner fra Hedenstad ble headet i stolpen av Even Hovland.

To minutter senere viste Gjermund Åsen at han også kan slå presise innlegg. Han fant Samuel Adegbenro på bakerste stolpe, som headet ballen skrått innover. Der kastet Even Hovland seg fram og ble etter hvert tilkjent målet som sendte Rosenborg i ledelsen da 16 minutter var spilt.

Straffespark etter Hansen-klarering

Bare tre minutter senere pekte dommer Svein Oddvar Moen på straffemerket etter en situasjon av det pussige slaget. Et innlegg ble slått inn i Rosenborgs 16-meter. En utrusende André Hansen traff lagkamerat Birger Meling i det han skulle klarere, med den konsekvens at Meling var i nærkontakt med Tokstad som falt overende.

Straffesparket satte Mikkel Maigaard i mål, og lagene var like langt på Marienlyst.

Da halvtimen var spilt, hadde Rosenborg notert seg for to skudd i stolpen. Også Strømsgodset hadde sine muligheter, men en reaksjonssterk André Hansen viste fram sine kvaliteter på streken og forhindret scoring.

Underholdningen var større enn effektiviteten foran begge målene de første 45 minuttene, og lagene gikk til pause på stillingen 1–1.

Kalddusj

Rosenborg har slitt med effektiviteten og poengfangsten på bortebane i år, og sju minutter ut i andreomgang fikk de igjen problemer på fremmed gress.

Typisk for kampen gikk Bjørn Maars Johnsens avslutning for RBK i nettveggen, mens vertenes Muhamed Keita i stedet demonstrerte hvordan man skal sette ballen i mål: Godset-spilleren sto helt alene da Hovlands klarering traff ham, la ballen til rette og dundret ballen i krysset.

Godset gikk i ledelsen 2–1 og nå måtte Rosenborg satse alt framover.

De presset hjemmelaget, og med 20 minutter igjen å spille fikk Maars Johnsen en kjempesjanse til å utligne, men Martin Hansen i Godset-målet vartet opp med en feberredning.

Men nå lå det en RBK-scoring i lufta, og minuttet etterpå fikk Rosenborg straffespark da innbytter Anders Konradsen ble felt.

Kaptein Mike Jensen satte ballen i mål, og sørget for en fortjent utligning.

Drama i sluttminuttene

Med et kvarter igjen å spille, lå det an til enveiskjøring mot Strømsgodsets mål. Hornelands menn jaget et seiersmål og tre viktige poeng, og vertene slet med å holde følge.

Men så klarte hjemmelaget likevel å mobilisere det siste av krefter i sluttminuttene, og det var Strømsgodset som var nærmest scoring.

Så tok innbytter Pål Andre Helland grep. Han kom seg til innlegg med høyrefoten og ballen fant til slutt nettmaskene med hjelp av en uheldig Jakob Glesnes. Dermed tok Rosenborg ledelsen 3–2, to minutter før slutt, og Helland så ut til å bli kveldens RBK-helt.

På overtid ble imidlertid Rosenborg snytt for seieren da Lars Sætra satte inn hjemmelagets tredje mål for kvelden.

Det ble til slutt poengdeling i Drammen. Et resultat Strømsgodset vel må si seg mest fornøyd med.

Det er ni poeng igjen å spille om i årets serie når Rosenborg tar imot serietoer Bodø/Glimt på Lerkendal neste helg.