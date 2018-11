Overrasket Rekdal vant hederspris: – Det er sjelden jeg ikke klarer å prate

fotball

– Kniksens hederspris tildeles en person som har preget norsk fotball i 30 år.

Slik begynte Egil «Drillo» Olsen opplesningen av begrunnelsene for at Kjetil Rekdal på Fotballfesten fikk norsk fotballs største utmerkelse.

Dette skjedde dagen etter at Start rykket ned til 1. divisjon, etter 3–1-tap mot Haugesund i siste runde.

Var nesten skamfull

Landslagslegenden leste så opp at «Reka» alltid har gått foran og stilt store krav til de rundt seg, før han kalte han for en stor ambassadør for norsk fotball.

Da det ble kjent at det var 48-åringen som fikk prisen, ristet Rekdal på hodet, nærmest skamfull over å få prisen, mens han var i TV-bildet til MAX.

– Om det er fortjent, er jeg ikke så sikker på, innledet den tidligere landslagshelten etter å ha lagt prisen på gulvet for å holde sin tale.

– Sjeldent jeg ikke klarer å prate

– Fotball har vært livet mitt siden jeg var liten gutt og var irriterende for de eldre guttene. Siden har det gått slag i slag. I går rykket vi ned og det var ikke akkurat «coaching i verdensklasse», innledet Rekdal og spøkte dermed med uttalelsen han gav etter sitt kanskje mest imponerende cupgull, med lille Aalesund i 2009.

Nettopp dét sitatet og mimring til gamle øyeblikk, som VM-straffen mot Brasil i Marseille, var med i talen til Drillo.

Etterpå var Rekdal ordknapp.

– Jeg er litt overrasket og sjokkert. Det er sjeldent jeg ikke klarer å prate, la han til.

Deretter takket den merriterte eliteserieprofilen mange. Spesielt sin egen far.

Takket pappa

– Jeg vil takke min pappa, som helt sikkert ser på. Han formet meg, sørget for å stille krav og aldri gi seg. Alltid ha et brenennde ønske om å bli bedre. Jeg har sikkert vært irriterende for noen, men jeg har alltid satt ærlighet høyest, sier Rekdal.

Rekdal delte tidligere på kvelden ut prisen for årets spiller, til Rosenborg-keeper André Hansen.