Østigård klar for Premier League-klubb

fotball

Det norske stoppertalentet Leo Skiri Østigård (18) har skrevet kontrakt med Brighton i Premier League.

– Vi kan i kveld (onsdag) bekrefte at Leo Østigård er klar for Brighton. Vi har vært i forhandlinger over litt tid, og klubbene ble i dag enige om en overgang med umiddelbar virkning, sier administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotballklubb i en pressemelding.

18-åringen har vært på utlån i Viking denne sesongen. Østigård var kaptein på det norske G19-laget tok seg til U20-VM tidligere i sommer.

Norge tok femteplassen i G19-EM i Finland.

