Østigård blir gjerne værende i Viking: – Ikke aktuelt å reise til Molde for å sitte på benken

JÅTTÅVÅGEN: Etter at Viking slo Sandnes Ulf 5–2 i den elleville 16. mai-kampen foran 15.835 tilskuere på SR-Bank Arena, sjarmerte Leo Østigård VIking-fansen da han meldte på Twitter at han synes det ville vært vanskelig å forlate klubben og byen nå.

Men midtstopperen som er på utlån fra Molde i utgangspunktet hele sesongen, kan bli kalt tilbake til Molde allerede i sommer.

Det er en del av avtalen som ble inngått før sesongen. Og skulle Ole Gunnar Solskjær & co. selge en midtstopper i sommerens overgangsvindu, kan mye tyde på at Østigård må hjem.

Etter det Aftenbladet kjenner til får Viking i så fall 14 dagers varsel før 18-åringen fra Åndalsnes må reise.

– Koser meg

Men spilleren som har vært en gigant i de mørkeblås midtforsvar denne sesongen, fullfører mer enn gjerne 2018-sesongen i Viking.

– Jeg trives godt og har funnet meg godt til rette i byen. Jeg har mange gode kompiser og koser meg med å spille fotball. Spesielt når jeg får spille så mye som jeg gjør, sier Østigård til Aftenbladet.

På fredagens trening trente han alternativt sammen med flere andre av dem som leverte et fyrverkeri av en fotballkamp 16. mai.

Etter kampen tok han til Twitter for å sette ord på hvordan han har det i den mørkeblå drakten. Det ble satt pris på av Viking-fansen.

– Jeg fikk god respons på den tweeten. Det er artig at folk følger med og gir gode tilbakemeldinger, sier han og smiler.

Akuratt nå er det meget vanskelig å dra fra denne byen og klubben☺️ — Leo Skiri Østigård⚽ (@leoskirio) May 16, 2018

Ikke hørt noe fra Molde

Men han vet at det kan bli med bare en halv sesong i Viking. Hva som skjer er ikke opp til han, men foreløpig har han ikke hørt noe fra Molde.

– Det får være opp til dem. Jeg koser meg og har det fint her, så får resten være helt opp til dem. Men hvis jeg ser at det blir vanskelig å få spille i Molde, er det mulig å bli her ut sesongen og være med på et opprykk som vi håper å klare.

– For det er gøyere å spille enn ikke å spille?

– Helt klart. Jeg liker ikke å sitte på benken. Om jeg skal hjem til Molde for å sitte på benken, så er ikke det aktuelt. Da vil jeg heller være her og spille. Jeg er ikke en spiller som liker å sitte på benken, slår Østigård fast.

Bjarne Berntsen har heller ikke hørt noe fra Solskjær.

– Vi er bare glade for at vi ikke hører noe, vi, sier Berntsen og humrer.

– Håper du å få beholde ham hele sesongen?

– Det kan vel ikke være noen trenere som ikke ønsker en spiller av hans kaliber. Han er en veldig god midtstopper. Men han har vært litt uheldig med skader og avbrudd. Vi kunne tenkt oss å få brukt ham enda mer. Men han har fått vist hva han er god for, sier Berntsen.