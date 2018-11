Ole Gunnar Solskjær fortsetter i Molde

fotball

Solskjær bekrefter sin framtid overfor VG søndag kveld.

– Det er så godt som klart, vi mangler bare prikken over i-en og punktum, sier han.

Kristiansunderens kontrakt går ut sommeren 2019 og han har vært nevnt som en mulig arvtaker etter Rini Coolen i Rosenborg. Han opplyser at han ikke har hørt noe fra RBK, og går langt i å bekrefte at han skriver under for Molde.

– Jeg er i stand til å gjøre en god jobb i Molde, og det er der jeg kommer til å gjøre jobben. Vi har lyst til å utfordre trønderne. Vi har spilt en positiv fotball i år, og nærmet oss seriemesteren sakte, men sikkert de siste årene, fortsetter han. (@NTB)