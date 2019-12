Ohi har spilt med smerter siden august. Torsdag ble han operert

fotball

Det var før Moldes bortekamp mot greske Aris 15. august at Ohi Omoijuanfo (25) kjente smerter i kneet.

Det melder VG. Men han har bitt tennene sammen og trent og spilt med smertene helt til sesongslutt.

– Jeg har hatt problemer med kneet i en lang periode. Ettersom det var pause nå, så bestemte vi oss for å gjøre noe med det, forteller 25-åringen til VG.

Han sier det til tider har vært ekstremt smertefullt for ham, men var likevel fast bestemt på at det ikke skulle gjøres noe med kneet før etter sesongslutt. Dette på tross av at han innrømmer at smertene ved flere anledninger har hemmet ham.

Ute i 12-14 uker

Torsdag formiddag var han under kniven. Årsaken til smertene var en skade på menisken.

Ifølge VG må han belage seg på å være ute i 12-14 uker etter operasjonen. Han vil dermed tidligst være tilbake i månedsskiftet februar/mars.

– Jeg har i utgangspunktet vært negativ til den lange sesongoppkjøringen vi har her i Norge. Nå liker jeg den veldig godt, sier Ohi til avisen.

Fikk pris

På tross av smerter gjennom hele høsten, har Ohis første sesong i Molde-drakta absolutt vært godkjent.

Som kjent ble Ohi sist mandag kåret til årets spillerforbilde i Eliteserien under Fotballfesten.

Spillemessig endte han opp med 26 kamper og 15 mål.