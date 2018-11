Ødegaard matchvinner etter frisparkperle

fotball

Vitesse – Utrecht 2–1

Stillingen var 1–0 til Vitesse da Ødegaard ladet frisparkfoten fra drøyt 20 meters hold etter 64 minutters spill. Nordmannen løftet ballen over Utrecht-muren og inn i nettmaskene uten at motstandernes keeper klarte å reagere i tide.

Cyriel Dessers reduserte for gjestene noen minutter senere, men Ødegaards scoring var nok til å sikre seieren for Vitesse i den nederlandske toppdivisjonen. De tre poengene sendte laget opp på femteplass på tabellen.

Målet var 19-åringens andre for klubben, etter at han scoret på et annet nydelig langskudd, mot Heracles i cupen, for halvannen uke siden. Nå har nordmannen også åpnet målkontoen i ligaen.

Ødegaard er på lån til Vitesse fra Real Madrid ut sesongen.