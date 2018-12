Ødegaard-mål for tredje kamp på rad: – «Guttungen» er i ferd med å ta neste steg

fotball

DE GRAAFSCHAP - VITESSE 2–2

Martin Ødegaard har virkelig funnet formen for Vitesse Arnhem i nederlandsk fotball.

Torsdag ble Ødegaard matchvinner to minutter på overtid i 2-1-seieren over Kozakken Boys i den nederlandske cupen, mens han helgen før scoret i 2-1-seieren over Venlo i Æresdivisjonen.

Lille julaften var den unge nordmannen på farten for tredje kamp på rad, og satte inn sitt femte mål for Vitesse. Ødegaard, som fylte 20 år sist mandag, scoret bortelagets første mål da Vitesse spilte 2–2 mot tabelljumo De Graafschap.

Etter 43 minutter ble et innlegg slått fra venstre over mot motsatt side. Andreballen gikk ut til Ødegaard som hamret ballen i hjørnet fra 16 meters hold.

Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås melder på Twitter at det var en strålende scoring.

– I tillegg har han større modenhet taktisk og er klart bedre rustet fysisk enn før. «Guttungen» i ferd med å ta neste steg som spiller - et stort steg, skriver Tjærnås.

– Det er fantastisk utført. Der er det fort gjort å få et dårlig treff. Han vet nøyaktig hva han gjør, og presser ballen ned slik at keeper får en vanskelig oppgave, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Stillingen i kampen var da 1–1. Etter at hjemmelaget igjen tok ledelsen etter snaue kvarteret spilt av andre omgang, utlignet Matus Bero for Ødegaards lag etter 65 minutter spilt. 2–2 sto seg helt til slutt.

Vitesse hadde muligheten til å klatre opp til fjerdeplass i Æresdivisjonen, men grep ikke sjansen mot bunnlaget. Etter 17 kamper er Vitesse nummer fem med sine 26 poeng. Det er to poeng opp til firer Utrecht.

Flere mål enn i Heerenveen

Storklubbene lå langflate etter Ødegaard etter at han debuterte som purung 15-åring for Strømsgodset i april 2014. Bayern München, Liverpool, Manchester City og Barcelona skal alle ha vært interesserte før han endelig signerte for Real Madrid i januar 2015.

Ødegaard maktet ikke å kjempe seg til en plass i Real Madrids stjernespekkede førstelag, og ble lånt ut til Heerenveen i januar 2017 etter å ha spilt 62 kamper for Real Madrid Castilla, storklubbens reservelag.

Etter et og et halvt år i den nederlandske skøytebyen, gikk han på utlån til Vitesse Arnhem sist sommer. Med fem nettkjenninger i Arnhem har han nå scoret flere mål enn i løpet av hele perioden i Heerenveen. Ødegaard har også levert tre målgivende pasninger for Vitesse.

Kontrakten med Real Madrid går frem til 2021. Avisen Marca, som vanligvis har svært gode kilder inn i storklubben, skriver lørdag at man er svært fornøyde med nordmannens utvikling. Det skal gjelde både hans offensive bidrag, og ikke minst hans defensive kvaliteter.

– Han har utviklet seg bra, og vi håper at han kan spille for Real Madrids førstelag en dag, sier klubbens president Florentino Pérez.

– Viktig sesong

Ødegaard uttalte selv til VG mandag at han ikke har noe konkret mål om å komme tilbake til Real Madrid neste sommer.

– Men jeg har et hovedmål om å spille meg inn der en dag. Om det skjer til sommeren eller om tre år, det er på en måte ikke så viktig. Jeg stresser ikke med det. Jeg føler at jeg er ung, jeg har mange år igjen, og det er vel fortsatt fem-seks år til jeg skal være på mitt beste, sier han.

Vitesse-trener Leonid Slutskij sier til VG at Ødegaard ser bra ut for tiden, men understreker at det er en viktig sesong for stortalentet.

– Det er den tredje sesongen er på lån. Etter denne er det nok mulig at det tas en avgjørelse, om han skal tilbake til Real Madrid eller flytte til en annen klubb. For det er ikke lett å være på lån hver eneste sesong, sier russeren.

TV 2s ekspert sier at Ødegaard er på rett vei.

– Han har tatt store steg uten ball og ser ut til å ha bedre fysikk. Han er både sterkere og raskere. Fortsetter han å score mål på dette viset, blir det veldig spennende å se hva neste steg blir, sier Jesper Mathisen.