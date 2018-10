Nytt tap på marerittstadion – nå har TIL tapt flest kamper i Eliteserien

fotball

ODD – TIL 1–0

Etter 13 minutter kom kampens første sjanse etter en corner til hjemmelaget som i første omgang ble stanget ut og så slått inn i feltet igjen. Vebjørn Hoff fikk stå umarkert på første stolpe, fikk headet videre med retning mot mål, i TIL-keeper Gudmund Kongshavn og ut til ny corner. Utrolig nære scoring på Skagerak Arena.

I 23. minutt kom TILs første sjanse og påfølgende første corner, da Mushaga Bakenga ble spilt igjennom, skjøt hardt mot mål, men en blokk førte til at det endte med en corner, som ble slått rett inn i klypene til Odd-keeper Sondre Rossbach.

Et hardt innleggsforsøk fra Robert Taylor i 25. minutt endte på bakerste hos Morten Gamst Pedersen, som forsøkte å styre ballen direkte i mål, men kun traff nettveggen i ubalanse.

Begge lagene slet med å skape sjanser og forsvarte seg bra, dermed ebbet det målløst ut til pause, uten noe særlig annet enn et par vådeskudd fra begge lag.

Åpnet best

TIL åpnet bra etter hvilen og en Morten Gamst Pedersen-corner like etter hvilen var nære på og ende med scoring, da Odd-forsvaret klarerte corneren i Simen Wangberg og like over eget mål.

KAMPFAKTA Eliteserien, 27. runde Skagerak Arena, søndag Odds ballklubb 1 (0) TIL 0 (0) Mål: 1–0 (56) Morten Gamst Pedersen (selvmål) Gult kort: Vebjørn Hoff og Martin Broberg, Odd. Onni Valakari, TIL. Sjanser: 7–4 Cornere: 3–4 Tilskuere: 4.943 Dommer: Rohit Saggi, Drafn SBK

Kun fire minutter seinere i 50. minutt fikk Mikael Norø Ingebrigtsen en bra mulighet, da han dro seg fint igjennom og avsluttet like innenfor 16-meteren fra skrått hold, kun en drøy meter over mål. TIL spilte seg mer og mer varm i trøya i høstkulda i Skien.

I 54. minutt var Norø Ingebrigtsen frampå igjen. En flott crosser fra Gamst Pedersen dempet Ingebrigtsen perfekt på kassa, forbi en Odd-forsvarer og avsluttet fra skrått hold fra vel syv meter. Skuddet snek seg kun centimeter forbi lengste stolpe.

Selvmål og bytte

Etter gode TIL-minutter kom kalddusjen da Odd fikk frispark i god innleggsposisjon. Vebjørn Hoff slo inn mot Martin Broberg som havnet i hodeduell mot Morten Gamst Pedersen.

Reprisene viste at Gamst Pedersen var sist på stussen forbi Kongshavn og i mål. Dermed sto det 1–0 til hjemmelaget.

Like etter gjorde Simo Valakari grep og satt inn Sigurd Grønli for Daniel Berntsen med 31 minutter igjen å spille.

I 67. minutt var Ingebrigtsen igjen frampå for TIL og avsluttet fra vel 18 meter, men Rossbach hadde grei kontroll på markkryperen.

Like etterpå var det Magnus Andersens tur, men øksfjordingens skudd fra hjørnet innenfor 16-meteren, gikk over mål.

Enorm sjanse og eliteseriedebut

I 76. minutt skulle det stått 1–1! Mushaga Bakenga kom alene igjennom mot Sondre Rossbach, men skuddforsøket gikk rett på Odds keeper.

Odd hadde flere muligheter mot slutten da det bølget fram og tilbake, men så lenge det sto 1–0 var det fortsatt muligheter for minst ett poeng.

Da klokka nærmet seg 90 minutt gikk Magnus Andersen av og inn kom Marcus Holmgren Pedersen (18) inn til sin eliteseriedebut.

Etter mye klabb og babb på corner på overtid der også keeper Gudmund Kongshavn var løpt opp, fikk Norø Ingebrigtsen igjen en enorm sjanse på første klarering, men avslutningen ble reddet på strek! Etter corneren ble Mushaga Bakenga liggende nede og måtte fraktes ut på båre.

TIL hadde kun én seier på Skagerak Arena tidligere (0–1 i 2007, journ.anm.) og dette ble klubbens 11. tap på marerittstadionet på 17 forsøk (11–5–1).

Dette var også TILs 14. tap for sesongen. Like mange tap som tabelljumbo Sandefjord. TIL har med sine 33 poeng, seks poengs luke ned til Lillestrøm (kvalik) og Stabæk (nedrykk).