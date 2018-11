Forslag kan skape trøbbel for Premier League-klubbene: – Kan påvirke ligaens popularitet

fotball

Storbritannia trer ut av EU 29. mars neste år. Med brexit kommer også nye regler for immigrasjon og arbeidstillatelser.

Den engelske avisen The Times skriver at brexit kan få store følger for Premier League. FA skal denne uken legge frem et forslag for de 20 klubbene i ligaen. Forslaget innebærer at klubbene må redusere antall utenlandske spillere i stallen fra 17 til 12.

Fotballskribenten Lars Sivertsen har dekket engelsk fotball i flere år. Han tror en reduksjon i antall utenlandske spillere kan få negative konsekvenser for nivået i Premier League.

– Mye av Premier Leagues styrke ligger i at klubbene har mye penger og kan hente de beste utenlandske spillerne. Om forslaget vedtas, kan de ikke hente like mange – det vil bli flere engelskmenn. Det er en kjensgjerning at de ikke er blant de beste spillerne. Det kan påvirke ligaens globale popularitet, sier Sivertsen.

Tror klubbene frykter «no deal»

En grunn til at klubbene kanskje godtar forslaget, kan være at de ønsker å unngå et såkalt «no deal»-scenario som kan oppstå om Premier League-klubbene og FA ikke blir enige. En slik situasjon kan nemlig innebære at spillere fra EU må oppfylle de samme strenge kravene som spillere utenfor EU må fylle for å arbeidstillatelse i Storbritannia.

Finanseksperten Keith Harris har tidligere uttalt til Sky Sports at det ville vært usannsynlig at spillere som N’Golo Kanté (Chelsea) og Anthony Martial (Manchester United) hadde fått arbeidstillatelse i et slikt scenario. Sivertsen tror tanken på en slik situasjon kan gjøre klubbene mer positive til FAs forslag.

– Klubbene godtar nok en avtale med FA om det blir hintet til at det kommer et strengere alternativ.

The Times skriver at det foreløpig er fem Premier League-klubber som har fylt utlendingskvotene sine helt opp. Manchester City og Tottenham er blant disse. Både Liverpool og Chelsea har 16 utlendinger, Arsenal 15 og Manchester United 14. Det er bare syv klubber som hadde oppfylt kravene om forslaget med 12 utlendinger hadde blitt innført i dag. Bournemouth og Everton er de eneste av disse klubbene som ligger på topp ti på dagens tabell.

Ønsker flere talenter fra eget land

En «homegrown» spiller er en spiller som har vært i en FA-klubb minst tre år før fylte 21. Spilleren må dermed ikke være engelsk, men strenge regler for signering av unge spillere gjør det vanskelig for klubbene å hente utenlandske spillere som er unge nok.

Det har lenge vært kjent at FA har ønsket flere «homegrown» spillere slik at flere engelske spillere får sjansen i Premier League.

– Det er ingen tvil om at FA ønsker flere engelskmenn og strengere kvoter. De ønsker å utnytte brexit, sier Lars Sivertsen.

Han tror imidlertid ikke at det nevnte forslaget fra FA vil føre til at flere engelske talenter får sjansen.

– Engelske klubber er risikosky. Tvinger man for eksempel Manchester City til å kjøpe mer «homegrown», kommer de bare til å gå ut og kjøpe flere etablerte. Jeg mistenker at klubbene vil bruke deres økonomi til å samle opp mange spillere som bare blir sittende på benken.

Må endre mentalitet

Kvotesystemene har altså aldri overbevist Sivertsen. Han tror en innsnevring i antall utlendinger også vil ha en lite ønskelig bieffekt.

– Hvis lag blir nødt til å ha x antall spillere fra en spesifikk nasjon, drives markedsverdien for disse spillerne drastisk hopp. Det har vi sett allerede. Lønnsnivå og overgangssummer blant «homegrown» engelske spillere blir kunstig høyt. En del kommer til å få bedre betalt på grunnlag av nasjonalitet – og det vil ikke være helt heldig, sier Sivertsen.

Løsningen for å få flere engelske talenter på banen i Premier League handler mer om å endre mentalitet, mener Sivertsen. Det er imidlertid ikke så enkelt når Premier League-managere ser sine kolleger blir sparket bare de havner noen plasser for langt nede på tabellen.

– Jeg tror det vil hjelpe om man ser lag som lykkes med å gi talentene sine sjanser. Klubbene må ha større aksept for dårlige resultater og ikke tenke så kortsiktig hele veien. Flere må tenke: «I år har vi mange lovende spillere. Vi skal ikke sparke manageren fordi han gir talentene sjansen» sier Sivertsen.