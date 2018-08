Nytt Sumo-trøbbel i helgen: TV 2 utelukker ikke at det kan skje igjen

fotball

TV 2s strømmetjeneste Sumo gikk i svart forut for Premier League-kampen mellom Arsenal og West Ham lørdag ettermiddag. Seerne måtte vente til et kvarter ut i andre omgang før sendingen var oppe igjen.

Det er ikke første gang denne sesongen at TV 2 Sumo har opplevd tekniske problemer. Crystal Palace-Liverpool forrige mandag ble, i likhet med Arsenal-West Ham, flyttet over på TV 2 Sportskanalen på lineær TV da problemene oppstod.

Reaksjonene mot TV 2 har vært harde i kjølvannet av de to trøblete sendingene, og kanalen opplyser at seere som ble rammet vil få en uke forlenget abonnement per hendelse de ble berørt av.

– Vi ønsker å kompensere de berørte, og vi går bredt ut i våre kanaler og ber folk om å ta kontakt med oss, sier PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Han bekrefter at flere titusen seere ble rammet av problemene.

– Ingen har det verre enn oss. Vi lever av fornøyde kunder, sier Dahl.

Kritikk fra forbrukerrådet

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland sier til VG at TV 2 gjør rett i å gi kompensasjon. Hun reagerer imidlertid på måten det blir gjort på.

– De burde tilby sine kunder en prisreduksjon helt automatisk, for de har ikke levert tjenesten folk har betalt for. Det er en selvfølge, sier Flesland til avisen.

Dahl forklarer at det er vanskelig å få til, siden man ikke vet nøyaktig hvilke seere som er inne og ser de enkelte kampene. Det er også forskjell på de som går glipp av noen minutter kontra de som mister en hel kamp.

– Vi har også et betydelig større antall kunder enn de som bare ser fotballkampene, sier Dahl.

Problemene mandag og lørdag stammet fra to ulike årsaker. Mandag var det brukergrensesnittet og serverne rundt dette som gikk ned. Lørdag var det nettverksproblemer i TV 2s gamle hovedkvarter på Nøstet i Bergen som slo ut produksjonen.

Dahl sier at det ligger en ekstremt kompleks datainfrastruktur rundt kanalens strømmetjenester. Han kan derfor ikke garantere at ikke problemene vil oppstå på nytt.

– Vi ligger tett på alle våre systemer, men kan selvfølgelig aldri gi garantier. Vi håper det ikke skjer igjen. Skulle det oppstå feil igjen, vil vi naturligvis vurdere kompensasjon fra gang til gang, sier han.

Et abonnement på TV 2 Sumo med Premier League-kampene koster 399 kroner i måneden.

Dahl kjenner ikke til at noen har sagt opp abonnementet i etterkant av trøbbelet den siste uken.

– Vi har fått veldig mange henvendelser om kompensasjon, og behandler dem fortløpende, sier han.

– Ikke kapasitetsutfordringer

Dahl synes det er trist at enkelte i slike situasjoner velger å oppsøke nettsteder som strømmer Premier League-kamper ulovlig.

– Det er frustrerende. Vi betaler store summer for rettighetene. På den annen side stiller det enda strengere krav at vi leverer enda bedre, sier han.

– Hva sier du om kritikken TV 2 Sumo har fått den siste uken? Er systemet for komplekst?

– Nei, det er det ikke. Det er veldig lenge siden Sumo hadde problemer sist. Vi har gjennomført et fotball-VM helt uten problemer, med en helt annen trafikk enn på Premier League.

– Vi har ikke noen kapasitetsutfordringer, og har også hatt to OL på våre plattformer, sier Jan-Petter Dahl.