Nytt RBK-tap for Horneland: Tidlig baklengs i fire av fire omganger

ROSENBORG-AGF 2–3:

I 0–2-tapet for Slavia Praha fredag, fikk Horneland og Rosenborg en baklengs i fleisen før tre minutter var spilt. Også i den andre omgangen slapp RBK inn tidlig.

Og i mandagens treningskamp mot danske AGF fortsatte historien.

Rosenborg kom bakpå da Tobias Sana sendte AGF i ledelsen etter sju minutters spill - etter det som hadde vært en skikkelig rufsete åpning på kampen. Anders Konradsen - eller Alexander Søderlund, avhengig av hvem du spør - utlignet og sørget for uavgjort ved pause.

Men i andre omgang gjentok historien seg. Youssef Toutouhs fine avslutning fra langt hold ga et nytt tidlig baklengsmål for Rosenborg, som har sluppet inn før ti minutter spilt i alle fire omgangene under Eirik Hornelands ledelse.

Dino Mikanovic la på til 3–1, før innbytter Djordje Denic reduserte for Rosenborg fem minutter før slutt.

Helt på slutten kunne RBK ha sikret seg uavgjort. Men Alexander Søderlunds heading fra fem meter traff tverrliggeren, og dermed endte det med 3–2 til AGF i Albufeira.

Ny svak start

Som mot Slavia Praha før helgen, fikk Rosenborg en fæl åpning også på mandagens treningskamp. Eirik Hornelands menn fikk ingenting til med ball de første minuttene, og etter bare sju minutter fikk de seg også en i trynet.

Besim Serbecic klarerte svakt, og AGF brøt midt på RBKs halvdel. De utnyttet at både stopperen og høyreback Vegar Eggen Hedenstad var ute av posisjon, og spilte seg fint ned mot dødlinjen på venstresiden. Jakob Ankersen la ballen ut i feltet til Tobias Sana, som relativt upresset fikk satt venstrefoten til, og styrte ballen flott i buret til 1-0 for danskene.

Rosenborg kunne svart ganske raskt. Pål André Helland tok seg rundt på høyresiden, og la inn på bakerste. Der ble ballen headet tilbake i feltet, og ballen havnet hos Anders Ågnes Konradsen. Han fikk to forsøk fra drøyt elleve meter, og danskenes keeper måtte strekke seg godt for å få slått avslutningen til corner.

Da var det spilt rundt tolv minutter, og det var kveldens første tendens til bra angrepsspill fra Rosenborg.

Konradsen med første Horneland-mål

Og selv om man ikke legger for mye i resultatene i treningskampene, gjorde det sikkert godt at Rosenborg fikk betalt etter knappe tjue minutter. Helland la inn en corner fra høyre, og slo den mot fremste stolpe. Der dukket Konradsen opp og stusset ballen videre mot det lengste hjørnet. Ingen maktet å stoppe kulen, som havnet i nettet – og Rosenborgs første scoring under Eirik Horneland var et faktum.

Alexander Søderlund var imidlertid uenig i at Konradsen skulle få scoringen, og mente at han hadde vært borti ballen før den gikk over målstreken.

Like etter kunne Helland sendt RBK i ledelsen, men keeper Kamil Grabara leverte en strålende redning på frisparket fra rundt tjue meter.

Rosenborg fikk tydelig bedre grepet om kampen etter den svake åpningen, selv om Tobias Sana var nære ved å sende AGF i føringen på ny like før halvtimen var spilt. Skuddet traff imidlertid André Hansen midt i RBK-buret.

Endret på midten

Det var så som så med ballbehandlingen i den første omgangen, men Rosenborg-spillerne forsøkte å stupe avgårde i et høyt press så fort omstendighetene lå til rette for det.

Og selv om Horneland sendte laget sitt ut i en 4-3-3-variant, hadde han gjort én klar endring fra årets første treningskamp. Den sentrale treeren på midten var snudd, slik at Konradsen og Jensen begge lå dypt, mens Gjermund Åsen fikk den offensive rollen bak Alexander Søderlund.

Åsen kunne da også endt med en scoring før pause, men avslutningen fra skrå vinkel trillet langs målstreken og gikk forbi begge stengene.

I et pauseintervju med Eurosport sa Horneland at han ville ha mer intensitet i forsvarsspillet. Fremover, derimot, var det annerledes.

– Det går for fort fremover. Vi må ha litt mer ro, sa han - med rette.

Faye Lund fikk en omgang

AGF byttet hele laget ved pause, og man skulle tro at det skulle være til fordel for Rosenborg. Slik var det ikke på direkten, i hvert fall. For allerede etter sju minutter av den andre omgangen lå ballen i nettet bak Julian Faye Lund, som var Rosenborgs eneste innbytter fra start i andre omgang.

Youssef Toutouh fikk ballen noen meter utenfor sekstenmeteren, litt til høyre for Faye Lund. Han la den til rette og avsluttet strålende i RBK-målvaktens lengste hjørne.

Og dermed slapp Rosenborg inn tidlig i omgangen, akkurat slik laget har gjort i de tre andre omgangene under Horneland.

Men RBK overtok grepet på kampen, akkurat som i den første omgangen på Estadio Municipal i portugisiske Albufeira, uten at noen ble imponert over Rosenborgs angrepsspill.

Farligst var det de gangene Helland kunne ta i bruk venstrefoten i gunstige dødballposisjoner, men det var AGF som skulle score kampens fjerde mål også.

Søderlund i tverrliggeren

Med 13 minutter igjen å spille utnyttet danskene nok en gang store rom i Rosenborg-forsvaret, og Dino Mikanovic sto rimelig alene på høyresiden i feltet. Han var trygg med høyrefoten, og dunket ballen forbi Faye Lund til 3–1.

Fem minutter før slutt reduserte Djordje Denic for Rosenborg - nok en gang på dødball. En corner fra høyresiden havnet etter litt om og men i føttene på midtbanespilleren, som sendte av gårde en liten lumpe av en avslutning.

Ballen spratt forbi alle, og snek seg inn i nettet til 3–2 favør danskene.

Det ble også sluttresultatet, selv om Alexander Søderlund var nære ved å utligne like før full tid. Jonathan Levi kom til innlegg på venstresiden i feltet, og la den inn foran kassen. Der steg Søderlund til værs, men headingen traff tverrliggeren og gikk over.

Dermed må Eirik Horneland fortsatt vente på sin første seier som RBK-trener.