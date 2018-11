Nyland holdt nullen da Chelsea-legendene barket sammen i trenerduell

fotball

Ørjan Håskjold Nyland og Aston Villa slo Frank Lampards Derby 3-0 på bortebane lørdag.

John McGinn, Tammy Abraham og Conor Hourihane sørget for at Birmingham-klubben kunne innkassere tre poeng. Nyland voktet Villa-buret hele kampen.

Kampen var den første trenerduellen mellom Chelsea-legendene John Terry og Frank Lampard. Lampard er manager for Derby, mens Terry er assistenttrener for Dean Smith i Villa. Før kampen ga kameratene hverandre en god klem.

Overtidsseier for Norwich

Alexander Tettey og Norwich lå under 2-3 hjemme mot Millwall da overtiden begynte å tikke.

Da tok Jordan Rhodes og Teemu Pukki grep og sørget for at gultrøyene kunne juble for 4-3-seier.

Seieren gjør at Norwich klatret til tabelltopp før Leeds' møte mot West Bromwich lørdag kveld.

Som vanlig fikk Tettey 90 minutter for gultrøyene.

Henriksen under streken

Hull måtte ta til takke med 3-3 borte mot Birmingham. Kaptein Markus Henriksen og lagkameratene klarte ikke å stoppe Che Adams som scoret hattrick for vertene.

Prestons 1-0-seier borte mot Bristol City gjør at Henriksen & co. nå er under nedrykkstreken. Norsk-walisiske Michael Crowe var ubenyttet reservekeeper for Preston.

Norsk-kosovaren Bersant Celina fikk 80 minutter da Swansea slo Bolton 1-0 på bortebane.

Øvrige kamper: Middlesbrough – Wigan 2-0, Nottingham Forest – Stoke 0-0, QPR – Brentford 3-2, Reading – Ipswich 2-2, Blackburn – Rotherham 1-1.

