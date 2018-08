Ny strømmetjeneste skal sende La Liga og Serie A i Norge

fotball

Det har vært usikkert hvem som skal sende La Liga og Serie A. Sportsrettighetsselskapet IMG har nå bestemt seg for å lansere sin egen strømmetjeneste.

Tradisjonelt ville rettighetene blitt solgt videre til kjente TV-aktører allerede etablert i det norske markedet, men IMG har valgt å satse på egen hånd.

Alle kampene fra den spanske og italienske toppdivisjonen i fotball skal sendes via strømmetjenesten Strive. Mandagens nyhet kom under to uker før sesongstarten i La Liga og Serie A.

Det var i vinter at IMG sikret seg rettighetene for sesongene til og med 2020/21.

– Vi føler det er en tydelig åpning i markedet. I dag abonnerer folk på ganske dyre sportspakker, og de betaler kanskje mer enn det de klarer å konsumere. Vi har sett at markedet har en tydelig etterspørsel på større fleksibilitet. Kundene skal kunne velge hva de vil ha og bare betale for det, sier IMG Nordic-sjef Kristian Hysén til NTB.

Tror på færre ledd

Abonnementsprisen blir 79 kroner i måneden eller 499 kroner i året. I første omgang vil kampene kun gå over nett. På sikt vil IMG vurdere om de skal opprette en lineær TV-kanal.

Hysén tror færre ledd mellom fotballigaene og konsumentene er veien å gå i framtiden.

– Tidligere ville vi ha solgt rettighetene videre til TV-kanaler, men vi ser nå at tiden er moden for oss som selskap å teste en «direkte-til-kunden»-modell. Dette kan også være noe ligaene kan trekke stor fordel av. Tradisjonelt har ligaene solgt sine rettigheter til byråer. Disse har så solgt dem videre til TV-kanaler, som til slutt når kundene gjennom flere distributører. Nå er det i prinsippet mulig å kutte ut to ledd, forklarer Hysén.

Strive skal også lanseres i Sverige og Danmark. Det blir engelske kommentatorer i starten, men IMG jobber for å skaffe lokale kommentatorer.

Teknikken må fungere

Tidligere har det vært episoder der nye strømmetjenester har slitt med teknikken i starten. IMG vet at det blir viktig å gi kundene et godt førsteinntrykk.

– Det er absolutt avgjørende at teknikken fungerer. Spesielt i det skandinaviske markedet der kravene naturligvis er høye etter mange år med strømmetjenester. Alt skal produseres fra vårt hovedkvarter i London. Det er samme produksjonsenhet som leverer og produserer alle Premier League-kamper globalt, så teknisk har vi alt på plass, lover Hysén.

Det er Viasat-plattformene (NENT-gruppen) som har sendt La Liga og Serie A de siste årene.

La Liga sparkes i gang fredag 17. august, mens Serie A starter dagen etter.

