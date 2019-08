Ny Var-debatt etter Solskjær-smell: – Helt uforståelig

fotball

Manchester United – Crystal Palace 1–2

MANCHESTER/OSLO: Igjen kom dommeren i fokus. Og igjen gjaldt det Var.

Rundt en time etter kampslutt kom Solskjær inn i pressekonferanserommet på Old Trafford. Det tok ikke mange minuttene før han uoppfordret tok opp en av de kontroversielle avgjørelsene.

– Vi hadde uflaks med Martials «clear and obvious»-straffe. Den var soleklar. Når dommeren ser gjennom kampen, tror jeg han kommer til å tenke at det ikke var hans beste, sa Solskjær.

– Ble du overrasket?

– Ja, det var en klar straffe. Han ville ikke ha falt om han ikke hadde hatt en 100 kilo tung midtstopper hengende på seg.

På stillingen 1–0 til bortelaget stormet Anthony Martial mot mål. Han ble lagt i bakken av Gary Cahill innenfor sekstenmeteren, før han fikk skutt. Umiddelbart ropte United-spillerne på straffe. Kampdommer Paul Tierney og de andre videodommerne var uenige.

– Ingen tvil

På spørsmål fra Aftenposten om hva han tenker om hvordan Var fungerer tre runder ut i den nye Premier League-sesongen, åpner Solskjær med at det er noe alle må bli vant til.

– Det vil være diskusjoner. Det er de samme dommerne som tar avgjørelsene der, bare fra et annet rom – nede ved Stockley Park (nær Heathrow-flyplassen i London, journ.anm.). Noen ganger tenker du at de gjør gale valg, og noen ganger tenker du at de gjør rett. Men det vil gå seg til, forteller nordmannen.

Solskjær fikk også spørsmål om situasjonen i 1. omgang der Martial var på vei alene gjennom og ble lagt i bakken. Nevnte Cahill slapp unna med gult kort.

– Jeg vil ikke snakke om dommeravgjørelser hele tiden, men han er alene gjennom og hindres fra en åpenbar målsjanse. For meg er det ingen tvil, konkluderte nordmannen.

Drøyt 70.000 United-supportere på Old Trafford ropte på direkte rødt kort. Cahill var derimot av en annen oppfatning.

– Jeg var ikke nervøs, men jeg var ikke sikker på om det burde vært et rødt kort. Jeg følte det var en 50/50-duell mellom oss, sa han til Premier Leagues egne nettsider.

Under pressekonferansen fortsatte Solskjær dommertiraden. I tillegg til de to nevnte situasjonene mente Solskjær at Marcus Rashford ble snytt for et straffespark, og han fastslo at han var «hundre prosent sikker» på at det var kontakt da Daniel James fikk gult kort for filming, akkurat som han fikk i forrige kamp.

Hodgson uenig med Solskjær

Noen minutter før Solskjærs entré var det Crystal Palace-manager Roy Hodgson som satt foran podiet. Der fikk han spørsmål om Gary Cahill burde hatt rødt kort.

– Nei, var det kontante svaret.

Han mener dommerne gjorde rett i å gi ett straffespark i løpet av kampen – det ene Rashford bommet på.

– Jeg ser ting fra et fotballperspektiv. Jeg tenkte at det var straffe da McTominay ble taklet. Det tenkte jeg med en gang. Jeg trengte ikke Var for å se det. Men fra et fotballperspektiv så det ikke ut til å være noen andre straffespark i kampen, sa Hodgson.

Managerveteranen sto ikke akkurat frem som en Var-supporter under møtet med journalistene på Old Trafford.

– I dagens fotball ser man dessverre straffer overalt. Teknologien tar vekk noe av følelsene, sa han.

– Helt håpløst

Etter straffesituasjonen med Martial og Cahill kom reaksjonene fra kommentatorplass umiddelbart.

– Det er helt uforståelig at det ikke blir dømt straffe, meldte TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Beskjeden fra dommerne på Var-rommet var tydelig: Situasjonen med Martial og Cahill var ikke en såkalt «klar eller åpenbar feil».

Mathiesen var langt fra den eneste som reagerte. Etter kampen fikk han støtte fra panelet i TV 2s Premier League-studio.

– Det største problemet med Var, er denne «clear and obvious»-greien. Det er veldig mye opp til hver enkelt, og det kommer ikke til å bli noe konsensus der, sa Simen Stamsø-Møller.

Hangeland var heller ikke nådig i kritikken av videodømmingssystemet.

– Her har vi den paradoksale situasjonen at overdommeren, Var, som skal ta bort feil, gjør at det blir enda mer feil enn om vi ikke hadde hatt Var. Da tror jeg dommeren bare hadde blåst straffe. Det blir så feil at det er helt håpløst, sa den tidligere landslagsstopperen.