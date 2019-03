Ny Solskjær-video skaper overskrifter i England

fotball

Ole Gunnar Solskjær har foreløpig vært en suksess i Manchester United.

Men får han jobben på permanent basis? Det er spørsmålet Manchester United-fans stiller seg.

Kanskje er kampanjen for den kommende høstens sesongkort et nytt hint. United bruker nemlig Solskjær til å fronte kampanjen, skriver BBC. The Telegraph og Sky Sports er blant de andre mediene som har omtalt saken.

– Jeg har gjort et videoopptak. Jeg oppfordrer fansen om å kjøpe sesongkort, sier Solskjær, ifølge BBC.

– Det var ikke rart å gjøre det, men hvis barna mine ser meg i reklamen og jeg er tilbake i Norge, vil det være rart, fortsetter han.

– Ikke bestemt før sesongslutt

Molde har «lånt ut» Solskjær til Manchester United. Den opprinnelige tanken var at Solskjær skulle komme tilbake til Molde i sommer.

Men så startet Uniteds seiersrekke. På de første 15 kampene under Solskjær står United med 12 seire. BBC beskriver det som «så godt som sikkert» at Solskjær leder klubben også neste sesong.

– Alle vet at jeg gjerne blir værende, men det blir ikke bestemt før sesongslutt. Men uansett om det er meg som supporter eller manager, bør de fortsatt kjøpe sesongkort. For klubben går i riktig retning, sier Solskjær.

Manchester United spiller mot Southampton lørdag.