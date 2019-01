Salah sendte Liverpool nærmere gullet

fotball

BRIGHTON - LIVERPOOL 0–1

Liverpool slet. Sjansene uteble og et kompakt og hardtarbeidende Brighton-lag gjorde de titteljagende gjestene fra Merseyside frustrerte.

Så må det ha skjedd noe i pausen. Kanskje en tale fra Jürgen Klopp. De røde kom ut i hundre, så litt piggere ut og Mohammed Salah fikk utfordre én mot én i Brighton-boksen.

Skjær i sjøen

Da ble det, som så mange ganger før den siste tiden, straffespark. Pascal Gross la egypteren klønete i bakken og Salah selv fikk muligheten til å skyte. David Button gikk rett vei, men klarte ikke ta det harde skuddet.

Salah og Liverpool var i rute igjen.

Etter forrige ukes 1–2-tap mot Manchester City, lagets første tap for sesongen, var det viktig for formlaget å vise at tapet mot tittelrivalene bare var et lite skjær i sjøen uten at skuta var lekk.

Kunne scoret

Riktignok kunne Roberto Firmino gitt gjestene ledelsen etter bare ti minutter, men han var et ørlite sekund for sent ute til å dunke innlegget til Sadio Mané i mål.

Også Xherdan Shaqiri kunne styrt inn ledelse etter 27 minutter, da han raget høyest med hodet på et innlegg.

Men ellers var det lite som skjedde, før Salah utfordret Gross like etter hvilen.

Brighton hadde svar

Ti minutter senere kunne Brightons høyreside gjort ting godt igjen, da Gross fikk en god mulighet etter en crosser fra backen Martín Montoya.

Dessverre klarte ikke tyskerens bredsider å finne veien til nettmaskene.

Etter det hadde Liverpool brukbar kontroll, selv om de aldri klarte å punktere kampen helt.

To minutter før ordinær tid burde derimot Salah blitt tomålsscorer, da James Milner skar inn i boksen og spilte matchvinneren på åpent mål. Målsniken sleivet ballen til side for mål og spenningen varte kampen ut.

Klopp: – Vi er ikke barnslige lenger

Etter kampen var Liverpools manager Jürgen Klopp svært tilfreds med måten laget hans dro i land seieren på.

– Vi vet at vi kan kontrollere kampen og er ikke barnslige lenger. Vi kunne spilt bedre, men jeg er fornøyd ettersom vi vant kampen. Vi måtte prestere og levere en god kamp, og det gjorde vi, sa han til Sky Sports.

Med seier over Brighton & Hove Albion er Liverpool sju poeng foran Manchester City, med 57 mot 50 poeng etter 22 kamper. Det vil si - City har en hengekamp som de får unna mot Liverpools overmenn fra FA-cupen - Wolverhampton - på hjemmebane mandag kveld.

Serielederne møter Crystal Palace hjemme neste helg.