Ny Rekdal (17) begeistrer Fotball-Norge: – Han kommer til å nå langt

Norges G17-landslag leverer solide prestasjoner i det pågående EM-sluttspillet i England. Tidligere landslagshelt Gunnar Halle leder laget som spilte 0–0 mot Portugal i åpningskampen og vant 2–1 mot Sverige mandag.

Fire poeng på to kamper gjør at Norge ligger godt an til å nå kvartfinalen før siste kamp i gruppespillet. Den går mot Slovenia torsdag.

Mot Sverige stjal et velkjent norsk fotballnavn det meste av oppmerksomheten. Fredrikstad-spiller Thomas Rekdal kronet en solid kamp med å score begge Norges mål i 2–1-seieren.

– Jeg er godt fornøyd med kampen, og det er morsomt å avgjøre på slutten. Det var ubeskrivelig å se den siste gå i mål, sa 17-åringen til Nettavisen.

Midtbanespillerens første scoring var et solid skudd med venstrebeinet, den andre kom på et frispark utenfor 16-meteren ti minutter før full tid.

– Han var fantastisk, og man skjønner hvorfor han er kaptein. Han drar med seg gutta og spiller en fantastisk kamp, sa lagkamerat Noah Holm.

– Meget klok spiller

Thomas Rekdal er er sønn av tidligere Molde-spiller Sindre Rekdal og nevø av Kjetil Rekdal.

2001-modellen debuterte for Fredrikstad i OBOS-ligaen i fjor og spiller i år fast i andredivisjon. Slik beskrives han av sin onkel:

– Thomas er en veldig fotballklok spiller. Han er en kapteinstype, ekstremt pasningssikker, flink til å ta ansvar og å lede et lag. Ikke noen jordfreser, men en ballspiller og dirigent. Og så er han veldig disiplinert, sier Kjetil Rekdal.

FFK-trener Per-Mathias Høgmo utdyper slik:

– Thomas er en meget spennende spiller å jobbe sammen med. Han har godt blikk for spillet, har et stort register og er flink til å tre gjennom ledd og skape ubalanse i motstanderlaget. I tillegg er han ærgjerrig og målrettet i sitt arbeide,

– Tar steget ut når tiden kommer

Etter at 17-åringen nå har vist seg frem på den internasjonale arenaen dreier spørsmålene seg naturlig nok rundt hvor god han kan bli - og hvor lenge han kan bli værende i Fredrikstad.

– Jeg har ikke noen hast, det er fint å være i Fredrikstad nå og klubben driver bra. Men selvfølgelig er det fint å kunne vise meg frem på en såpass stor arena som dette, sa han til Nettavisen mandag.

– At han kommer til å nå langt og havne utenfor Norges grenser er jeg meget trygg på, slår Høgmo fast.

Likheter på banen

Thomas Rekdal har tydeligvis arvet solide fotballgener fra sin far og sin onkel, og Høgmo drar gjerne paralleller fra nevø Thomas til onkel Kjetil.

– De spiller i tilnærmet samme rolle og har først og fremst likheter i pasningsspillet, men også i ærgjerrigheten. Han er en som tar tak og markerer seg i laget, sier den tidligere landslagssjefen.

– Det er farlig å sammenligne, men pasningsferdighetene er nok like. Han er god til å spille fri andre. Men han må score flere mål som midtbanespiller, jeg slet også med å score nok mål, sier Kjetil Rekdal med et smil.

Pappa Sindre sier at sønnen har vært et stort talent siden 7–8-årsalderen.

– Det kan nok ligge litt i blodet, men det er ingen automatikk i å bli god selv om det ligger i familien. Han er veldig seriøs og har trent mye i lang tid. Det får han betalt for nå, sier han.

– Kommer flere

Sindre Rekdal passer på at sønnen beholder bakkekontakten. Steget videre skal tas når han er klar for det.

– Thomas har ambisjoner, det skal han selvfølgelig ha, men vi har ingen stressfaktor i oss. Han hadde mulighet til å dra ut i vinter, men valgte bort det for å bli i Fredrikstad for å spille a-lagsfotball.

Høgmo samstemmer i det pappa Rekdal sier.

– Akkurat der han er nå, har han en god arena i FFK. Han får spille og er en del av en god spillergruppe som er i utvikling. Så får fremtiden vise hva det blir til.

Kjetil Rekdal påpeker at det er et stykke fra 2.-divisjon i Norge og opp til den store verden.

– Stabiliteten hans over tid og utviklingen fremover blir ekstremt viktig. Han har et godt utgangspunkt som 17-åring, men er nødt til å vokse og utvikle seg på mange områder, sier den tidligere landslagshelten, som lover at det vil komme enda flere Rekdal-er til norsk fotball i årene fremover.

– Jeg har en liten gutt sjøl som har et godt utgangspunkt. Han blir sju til sommeren. Han er ivrig, så det er kjempeartig.