Ny Håland-scoring da Molde dominerte i europaligakvalifiseringen

fotball

Molde 3–0 Laci

Storscoreren ble hentet hjem fra G19-EM og startet på topp for Molde mot Laci.

Åtte minutter tok det før Håland kom på scoringslista. 18-åringen måtte ha to forsøk fra straffemerket etter at Babacar Sarr ble revet ned i feltet, men spissen satte ballen i mål på begge forsøk. Det første skuddet ble avblåst av dommer Adrien Jaccottet.

Eirik Hestad ble helten i forrige kvalifiseringsrunde mot Glenavon med fire fulltreffere, og noterte seg for enda én i det 24. minutt. Et innlegg fra Kristoffer Haugen gikk gjennom hele feltet, og på bakre dundret Hestad ballen i mål.

Onsdag ble det klart at Magnus Wolff Eikrem er tilbake i hjembyen, og 27-åringen fikk sitt comeback i det 66. minutt. Det var hans første minutter i Norge siden 2013. Den tidligere Aalesund-spissen Leke James fikk også debuten sin som innbytter.

– Det er godt å være hjemme igjen. Norge er hjemme for meg. Det føles godt, sa James til NTB

Sjanserikt

Og jamaicaneren brukte bare drøye ti minutter på sette punktum med et hodestøt til 3-0. Petter Strand sto for den målgivende pasningen, kun sekunder etter at han selv brant en gigasjanse.

– Det var deilig. Jeg håper å kunne bringe flere positive ting til spillet til Molde, og bidra til å få ut det beste av laget. Det er også gøy å bli verdsatt av fansen i debuten, sa James.

Molde hadde enorme muligheter til å score flere mål mot Laci. I første omgang traff både Sarr og Pawel Cibicki, lånesoldaten fra Leeds, henholdsvis tverrliggeren og stolpen etter cornere.

Cibicki prøvde seg igjen etter timen spilt, men denne gangen fikk Gentian Selmani slått ballen ut av fare.

Til Skottland eller Hellas

Innbytter Abdurraman Fangaj sto for Lacis største sjanse like etter på et frispark han selv skaffet. Andreas Linde besto testen.

Laci er nok et ubeskrevet blad for de fleste. Laget tok fjerdeplassen i den hjemlige serien sist sesong og har cuptittel fra 2013 som sin største bragd.

Avanserer Molde mot albanske Laci, venter enten skotske Hibernian eller greske Asteras Tripolis. Molde begynner borte.

Kampene i europaligakvalifiseringens tredje runde spilles 9. og 16. august.

Etter tredje kvalifiseringsrunde er det duket for omspill. Det er siste hinder før gruppespillet i de europeiske klubbturneringene.