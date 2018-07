Norske TV-seere risikerer å miste flere fotballgodbiter

fotball

MTG (Viasat) kjøpte rettighetene til La Liga og Serie A høsten 2015 og har vist to av verdens aller gjeveste fotballigaer de tre siste sesongene.

Nå er derimot rettighetene i spill, og det er fremdeles uavklart om noen norske TV-kanaler vil vise kremen av italiensk og spansk fotball den kommende sesongen.

Les hvordan Premier League ble til: Hemmelige møter, rettssaker, budkrig – og til slutt suksess.

Verdensstjerner og hatoppgjør

Det betyr at norske TV-seere for øyeblikket ikke har muligheten til å se verdens kanskje to beste fotballspillere – Barcelonas Lionel Messi og Juventus’ Cristiano Ronaldo – på skjermen kommende sesong.

I tillegg vil seerne risikere ikke å få med seg godbiter som hatoppgjørene «El Clásico» (mellom Real Madrid og Barcelona) og «Derby Capitale» (mellom Lazio og Roma).

– Rettighetene våre løp ut etter forrige sesong, og det er ikke noe nytt å melde. Vi kommenterer aldri rettigheter som er i spill, sier administrerende direktør i MTG (Viasat), Morten Aass.

– Kan du si om rettighetene er interessante for dere?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Aass.

ANDRE TV-RETTIGHETER: I juni ble det klart at TV 2 har sikret seg rettighetene for Premier League frem til 2022. Fra 2018 til 2021 deler TV 2 og Viasats kanaler på rettighetene til å vise Champions League. I fjor ble det også klart at TV 2 snapper Europa League-rettighetene fra Discovery, og har sikret seg rettighetene for de tre neste sesongene. Discovery har rettighetene for norsk fotball til og med 2022-sesongen.

– Følger med

I Discovery, som har kanaler som TVNorge, Max og Eurosport i porteføljen, vil de hverken avkrefte eller bekrefte om de er med i kampen om rettighetene til Serie A og La Liga.

– Typer rettigheter som er interessante og lønnsomme, følger vi alltid med på. Utover det kommenterer vi ikke rettigheter som vi ikke besitter selv, sier Lars Hojem Kvam, senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery.

Fått med deg denne? Ronaldo-overgangen kan ha gitt oljefondet milliongevinst

Historisk sterk fotballpakke

Også i TV 2 er de ordknappe.

– Vi sier alltid det samme i prosesser om rettigheter vi ikke besitter selv: Vi følger i utgangspunktet med på alle interessante rettigheter som er ledige på markedet, sier Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV 2.

Han legger til:

– Vi har aldri hatt en sterkere portefølje på fotballrettigheter. Vi leverer en historisk sterk fotballpakke fremover. Det vil derfor ikke være veldig surt om ikke Serie A og La Liga havner hos oss.

Han tenker da på at TV 2 har rettighetene for Premier League frem til 2022, deler rettighetene på Champions League med Viasat frem til 2021 og har sikret seg Europa League-rettighetene for de tre neste årene, samt landslagets kamper.

Både Serie A og La Liga starter opp helgen 18.–19 august, men det har tidligere hendt at kanaler ikke har sikret seg rettighetene før et stykke inn i seriespillet.