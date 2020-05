Norsk overgangsvindu i fotball åpent fra 10. til 30. juni

fotball

– Vi er meget tilfreds med vedtaket fra Fifa. Dette vil gi norske klubber muligheten til å fullføre arbeidet med sine spillerstaller inn mot seriestart, sier leder av NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn.

Etter Fifas bestemmelser kan vinduet før sesong (i Norges tilfelle vinter) ha maksimal varighet på 12 uker, mens vinduet i sesong (sommer) kan ha maksimal varighet på fire uker eller en hel kalendermåned.

Da Norge ble stengt ned 12. mars, var det fortsatt 20 dager igjen av vintervinduet. Den sportslige og økonomiske usikkerheten som oppsto førte ifølge NFFs nettsted til et nærmest ikke-eksisterende overgangsmarked, noe som førte til at enkelte klubber ikke fikk en reell mulighet til å komplettere stallene og gjennomføre planlagt spillerlogistikk før sesongstart.

På grunn av de ekstraordinære omstendighetene knyttet til pandemien har NFF fått aksept for å åpne vinduet igjen, noe som skjer i tiden 10. til 30. juni.

Datoene er valgt for å ta hensyn til den splittede seriestarten i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon menn.

Siden sesongen ennå ikke har startet, er det gitt aksept for at det også blir et ordinært overgangsvindu på fire uker i sesongen. Datoene for dette vinduet vil bli vedtatt senere.

– Hvilke datoer som blir valgt for sommervinduet er avhengig av nært forestående beslutninger knyttet til Uefas klubbturneringer, landskampaktivitet og hvordan nasjonale turneringer på kontinentet vil bli gjennomført sommeren 2020, sier Fisketjønn.

(©NTB)