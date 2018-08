Norsk landslagskeeper hylles i utlandet: – Et mirakel!

fotball

ODENSE-FC KØBENHAVN 0–1

Søndagens kamp i den danske toppdivisjonen gikk omtrent som forventet: FC København vant 1–0 over Odense.

Oppgjøret vil imidlertid bli husket for det som skjedde på overtid i første omgang.

FCK-høyreback Peter Ankersen svingte inn et innlegg, og Rasmus Falk traff godt med heading. Det bare måtte bli mål. Men en norsk landslagskeeper ville det annerledes. Med et mirakuløst klyv klarte Sten Grytebust (28) å stoppe ballen. Så kastet han seg bakover og hindret ballen fra å gå inn.

Den tidligere Aalesund-keeperens prestasjon vekker oppsikt i Danmark.

– Jeg hørte det har vært litt reaksjoner. Jeg snakket med noen journalister etter kampen, og noen av dem sa det var tidenes redning i superligaen. Jeg husker ikke alle redningene jeg har gjort, men jeg kommer ikke på at jeg har gjort noen bedre, sier Grytebust på telefon fra Danmark.

Beskrives som tidenes redning

I sin spillerbørs kårer avisen Berlingske Tidende Grytebust til banens beste. Avisen Ekstra Bladet kaller Grytebust for en «superkeeper» i sin tittel.

Grytebusts redning fikk dessuten sosiale medier til å koke.

– Den beste redningen noensinne, skriver Jens Arnborg, redaktør for Discovery Networks Danmark, på sin Twitter-konto.

På Twitter bruker Eurosport-kommentator Zak Egholm store ord for å beskrive øyeblikket.

– Vi hyller ofte de store individualister og spesielt målscorerne! Men Grytebusts redning er et Superliga-øyeblikk som fra nå vil være et referansepunkt. «Jeg var på stadion da Grytebust leverte et keepermirakel!». Fenomenalt, intet mindre, skriver Egholm.

Tom Sanders, som følger dansk fotballl for analysebyrået Football Radar, beskriver redningen som «én av de beste han har sett» på sin Twitter-konto.

– Interesse fra andre klubber

Grytebusts strålende spill hjalp imidlertid ikke på poengfangsten. Fem minutter før slutt headet nemlig Dame N'Doye inn vinnermålet for Ståle Solbakkens FC København.

– Jeg hadde flere andre redninger. Når man gjør sånne redninger, håper man at det skal bli poenggivende. Men det var en fortjent seier til FCK, sier Grytebust.

Dermed ligger Odense nest sist i Superligaen, med kun ett poeng på de fire første kampene. Forrige sesong endte Odense på 9. plass av 14 lag.

Grytebust har imidlertid ofte imponert mellom stengene. Keeperens kontrakt med Odense går ut neste sommer. Nettstedet Tipsbladet.dk påpeker at Grytebust hvert fall ikke skremte vekk potensielle kjøpere med søndagens prestasjon.

– Det har vært snakk om en overgang - både i Norge og Danmark - i tre måneder. I starten grublet jeg litt på det, men jeg har lagt det litt vekk. Det eneste som ligger i mine hender, er å spille bra. Det er litt interesse, men det er ikke jeg som styrer det, sier Grytebust.

Keeperen har spilt for Odense siden 2016. Før det spilte han 148 Eliteserie-kamper for Aalesund.