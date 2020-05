Norsk fotballtrener mener konkurrenter får stor fordel: – Det er håpløst

fotball

Torsdag åpnet myndighetene opp for trening med kontakt i barne- og ungdomsidrett opp til 19 år. Det betyr at alle innenfor denne aldersgruppen kan drive med normal, organisert fotballtrening.

Breddefotballen på seniornivå er riktignok nødt til å vente. Da kulturminister Abid Raja (V) ble spurt om hvordan utsiktene var for 2.- og 3.-divisjon, svarte han:

– De kan ikke starte å trene normalt ennå, for vi må åpne opp gradvis. Nå åpner vi opp for barneidrett og ellers mye i samfunnet. Så får vi se hvordan det går. Om noen uker kan det hende at mye mer vil være mulig, uttalte han torsdag.

Det gjør at flere andrelag hos eliteserieklubbene havner i en spesiell situasjon. Viking 2 og Start 2 er eksempler på lag hvor alle spillerne er 19 år og yngre. Det gjør at de kan starte opp med normale treninger fra og med mandag.

– Blir et konkurransefortrinn

Det reagerer Steinar Skeie kraftig på. Han trener avdelingskollega Vindbjart i 3. divisjon.

– Det blir et konkurransefortrinn som bare det. Det er håpløst i den forstand at myndighetene setter i gang de vi skal konkurrere mot, mens resten av 2.- og 3. divisjon ikke får trene som normalt. Historisk sett består mange andrelag av juniorspillere, også pleier de å bruke mange a-lagsspillere når de spiller hjemmekamper. Og disse trener jo allerede som normalt nå. Det er urettferdig, mener Skeie.

Skeie forteller at syv av 24 spillere i hans spillerstall er 19 år eller yngre. Hvordan laget skal legge opp treningene fremover, er uvisst.

– Det finnes flere muligheter, men alle er dårlige i forhold til det å trene som normalt, sier han.

Da Skeie fulgte torsdagens pressekonferanse, var han innstilt på at 2.- og 3.- divisjon ikke kom til å få grønt lys for normale treninger. Likevel er han overbevist om at resten av norsk fotball bør få trene som normalt.

– Vi har vært flinke til å holde oss innenfor regelverket med smittevern, og jeg er overbevist om at vi kan gjøre en like sikker jobb her som i toppklubbene, mener han.

– Klart det er urettferdig

Blant de 84 lagene i 3. divisjon, er hele 20 av dem andrelag. 18 av dem har et førstelag i enten eliteserien eller 1. divisjon.

Thomas Pereira er hovedtrener for Viking 2. Han er enig med Skeie, men vil ikke stoppe laget sitt fra å starte opp treninger 1. juni.

– Klart det er urettferdig, og jeg forstår frustrasjonen til Skeie. Men vi må bare utnytte de retningslinjene myndighetene kommer med og følge deres regler. Vi får bruke det til vårt fortrinn, sier Pereira.

Også Start 2 starter med normale treninger fra og med mandag.

– Jeg skjønner at Vindbjart er frustrerte, men dette kommer til å gå fint. Det har nok ikke så mye å si om man får ti eller åtte uker trening før seriestart i høst, så lenge man letter for treninger i 3. divisjon også etter hvert, sier utviklingsleder i Start, Alexander Øren.

– Konkurransevridning

Vålerenga 2 (2. divisjon) vil ikke si noe om de skal starte opp full trening fra mandag. Fredrikstad er i samme avdeling som Vålerenga 2.

– Det er jo en merkelig situasjon at noen kan trene før andre. Men vi håper at myndighetene tillater at resten av lagene også kan trene normalt om ikke lenge, sier Fredrikstad-trener Bjørn Johansen.

Brann 2-trener Roger Naustan gir uttrykk for at andrelaget til klubben vil starte med normale treninger etter hvert.

– Vi har ikke tatt en runde på dette internt enda, men det er sannsynlig at vi begynner å trene normalt snart. Vi har to på laget som er over 20 år og må derfor finne ut hvordan vi skal løse det, sier Naustan.

Naustan tror ikke det er en stor fordel at noen lag begynner å trene før andre lag i samme avdeling, hvis myndighetene letter treningsrestriksjonene til resten av lagene inne få uker.

Rosenborg 2 tar tre ukers ferie den kommende uken. Utviklingsleder i klubben, Tore Grønning, er enig med Skeie om at det er urettferdig for enkelte lag.

– Det er konkurransevridning. Sportslig sett er det veldig urettferdig, sier Grønning, som forteller at åtte av spillerne på Rosenborgs andrelag er over 19 år.

Håper på midten av juni

Fredag ettermiddag hadde Divisjonsforeningen satt opp et møte mellom NFF og klubbene i 2.- og 3. divisjon.

Vi har ikke lykkes med å få en kommentar fra daglig leder i Divisjonsforeningen, Arne Knoph i løpet av fredagen.

Direktør for konkurranseavdelingen i NFF - Nils Fisketjønn - som også var med på møtet, henviser til NFF sine nettsider.

Der legger Alf Hansen, som er direktør for utvikling og aktivitet i NFF, frem planen for når de håper at seniorspillerne i breddefotballen skal trene igjen.

– I første omgang, gitt at erfaringene fra vanlig trening for barn og unge er positive, ber vi myndighetene vurdere vårt forslag om å åpne for normal trening for alle 15. juni, sier Hansen.