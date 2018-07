Norheims to mål sikret J19-landslaget «flying start» i EM

fotball

Andrea Norheim kommer fra Bryne og spiller for tiden i svenske Piteå etter et kort opphold i det franske storlaget Lyon.

Spania er regjerende mester for J19-lag, men det virker som at denne årgangen ikke er like sterk som den forrige. Uansett var det en solid start og fin skalp for Nils Lexerøds utvalgte.

Den første halvtimen virket jevnspilt med et par gode muligheter til hvert av lagene. Nærmest var de spanske jentene. Johanna Aalstad Bækkelund fikk derimot blokkert skuddet på vei mot det åpne norske målet.

Så var det duket for Norheim i noen minutter. Sophie Roman Hauge ble spilt igjennom, men hun stoppet plutselig opp og fintet vekk de spanske forsvarerne med manøveren, samtidig fant hun Andrea Norheim fri på kanten, og Bryne-jenta satte 1-0 sikkert.

Norheim økte til 2-0 fra straffemerket seks minutter senere. Thea Bjelde ble felt av den spanske målvakten på vei igjennom. Kort etter hadde den norske målvakten Linn-Mari Nilsen en flott inngripen etter et spansk forsøk.

Det norske laget syntes å ha god kontroll utover i annen omgang og lot aldri de spanske jente slippe til i særlige gode posisjoner, slik at Nilsen fikk en lettere jobb aller bakerst.

Norge møter Frankrike lørdag og avslutter gruppespillet mot Sveits torsdag. De to beste lagene fra hver av de to gruppene går til semifinale.

Danmark, Tyskland, Italia og Nederland og spiller i den andre gruppen.