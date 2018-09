«Norge var skuffende. Med ett unntak.»

meninger

BULGARIA - NORGE 1–0

Det som må plage dem mest, er at dette tapet virket så unødvendig. Riktignok viste Bulgaria i den siste halvtimen at de har bedre ballspillere enn Norge, men med overtall i sjanser og tidvis tungt angrepstrykk, burde det blitt tre norske poeng likevel.

LES MER FRA KAMPEN: Her brytes Norges seiersrekke: – Veldig frustrerende

I hvert fall hvis innstillingen hadde vært like frisk som mot Kypros i torsdagskampen. Det var nok meningen at den skulle være det. Det gikk ikke.

En skummel omgang

Johnsen burde ha scoret, Johansen kunne ha scoret, alle burde prøvd mer. Men det norske laget manglet alt det som var på plass i den første omgangen mot Kypros.

Torsdag var laget kompakt både i angrep og forsvar, det ble jobbet intenst, dueller ble vunnet og sjanser skapt. Reaksjonene etterpå har vært ekstatiske, mer enn det har vært saklig grunn for, motstanden tatt i betraktning. Folk er jo så sultne på norsk landslagssuksess igjen.

Men den første omgangen mot Bulgaria minnet mer om en utflukt enn om en viktig internasjonal fotballkamp.

ER DU ENIG I NORGE-BØRSEN? «Han var vår beste spiller»

Norge var best, absolutt, men det skyldtes like mye at Bulgaria var enda slappere. Uengasjert, er ordet som beskriver den bulgarske holdningen, og det gjelder både spillerne, de fåtallige tilskuerne og ballguttene.

Lett å stanse

Men noe stort engasjement viste ikke Norge heller. Keeper Jarstein dunket ballen ut hver gang - og til motspiller (slik skal det tydeligvis være, selv om ballen nesten uten unntak går rett vest).

På midtbanen ble det jogget, sjelden så vi de drivende løpene som kan rive et forsvar i stykker. Fremst kjempet King på sprettende baller som aldri la seg til ro, Johnsen vant sine hodedueller, men lite skjedde i neste fase.

Skuffende. Med ett unntak: Birger Meling, For ham synes det umulig å yte annet enn full innsats, opp og ned langs siden, våken defensivt, initiativrik offensivt.

Det var å håpe at han ville få flere med seg i andre omgang, for det skulle ikke mye til for å vinne, så svake som Bulgaria hadde vist seg å være.

Så smalt det

Den norske lagledelsen var strålende fornøyd med den første omgangen. Ja, det er de som er fagfolkene, så da stemmer vel det. Vi andre har lettere for å grynte når en kamp er kjedelig, selv om den kanskje er fotballfaglig bra.

Da var det nok bare å glede seg til andre omgang.

Ikke det. Plutselig slo Bulgaria til med et angrep - hvor kom den arbeidslysten fra? Og tapre Meling ble overlatt til seg selv mot to bulgarere. Strahil Popov la inn, Nordtveit var fortsatt i joggemodus og Radoslav Vasilev headet inn 1-0. Denne situasjonen ble ikke tatt på alvor av de norske spillerne.

OPPTUR FOR HAREIDE OG DANMARK: Eriksen-dobbel senket Wales

Nå gjaldt det å gire om. Mange har erfart hvor lett det er med en halv time igjen. Men det viste seg mulig. De norske spillerne innså at resultatet var i ferd med å gli fra dem og koblet på mer energi. Men samtidig fikk Bulgaria tenning. Resten av kampen var ganske livlig.

Men en ting er å legge inn mer innsats, noe annet å finne lure løsninger. De utallige norske langpasningene mot det bulgarske målet ble tatt imot med takknemlighet av stopperne.

Mangelen på variasjon var lammende.

Og slik kan det sies at tapet likevel var fortjent. Når et så solid overtak ikke inspirerer til mer kreativitet, kan man bli straffet.

I det store og hele går angrepsspill ut på å skaffe rom til avslutninger. Det skapes gjennom variasjon, improvisasjon og smartness.

Det norske laget virket smartere torsdag.