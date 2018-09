Norge til VM etter 91 magiske sekunder

fotball

Norge-Nederland 2–1

VALLE: Et halvt minutt på overtid av overtiden hersket det fullstendig kaos foran det norske målet. Et hjørnespark var nederlendernes siste, desperate krampetrekning i kampen om billetten til fotballens aller vakreste eventyr.

Da kaptein Maren Mjelde omsider fikk beinet ballen bort og dommeren blåste i fløyten, stormet de norske spillerne i armene på hverandre i jubelscener dette laget ikke har vært bortskjemt med de siste årene.

Tina Turner ropte sin hyllest over anlegget i slageren The Best, mens spillerne tok bølgen foran jublende suppotere.

Nå kan fjorårets smertefulle EM-fadese glemmes. Nedtur på nedtur ble fulgt av en ellevill opptur.

I stedet for en tre år lang ørkenvandring uten mesterskap, kan det norske laget starte forberedelsene til nok et verdensmesterskap.

Rødt, hvitt og blått har deltatt i alle utgaver siden 1991, de fargene blir representert også neste år.

Det skjer etter 91 magiske sekunder som kom lenge før alle tilskuerne hadde kommet seg inn på Intility Arena.

– Det er så deilig, vi har jobbet så hardt for dette her. Vi har vist alle hvor gode vi er, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Herlovsen slo tilbake

Det så ut som et håpløst oppdrag Isabell Herlovsen bega seg ut på da hun satte etter det høye og lange oppspillet fra Frida Maanum.

Det norske laget hadde så vidt jublet fra seg. Ingrid Syrstad Engen hadde i et lite hundredelssekund stått måpende og lurt på hva som egentlig hadde skjedd. Da hjernen oppfattet at hun hadde sendt Norge i ledelsen etter 4 minutter og 8 sekunder, gikk munnen fra å være rund til å bli et bredt glis.

Nå ville Herlovsen ha mer. Siden fredag hadde hun lest og hørt utallige ganger om hvor mye som sto på spill i denne kampen. Samtidig hadde hun irritert seg over alle sjansene som ble brent i Slovakia. Det skulle ikke få skje igjen. Dominique Janssen så egentlig ut til å ha full kontroll på situasjonen.

Så kom Herlovsen inn i skulderen hennes som om 30-åringen var den sterkeste spissen i verden. På banen Vålerenga-spissen trener på hver dag, dunket hun ballen via stolpen og i mål.

91 magiske sekunder var alt de røde, hvite og blå trengte på å snu 0-0 til 2-0.

– Jeg klarer nesten ikke å prate, for jeg er så glad. Det er helt syk innsats i dag. Det er helt rått at vi kvalifiserer oss til VM, sa en tydelig rørt Herlovsen til NRK etter kampslutt.

En komfortabel halvtime

De neste 25 minuttene var nesten for gode til å være sanne. Skulle ikke Nederland, den regjerende europamesteren ha mer å by på? Ved to anledninger i fjor hadde de jo herjet med det norske laget på en måte som nesten var ufin.

Da klokken bikket halvtimen var det kun Shanice van de Sanden som hadde skapt en målsjanse for gjestene. Lyon-vingen lekte seg ute til høyre og dunket ballen inn på hodet til Daniëlle van de Donk.

Arsenal-spilleren var overlegen i duellen med Maren Mjelde, men headet rett på Ingrid Hjelmseth.

Lisa-Marie Utland hadde sendt ballen i stolpen og nesten økt til 3–0, men da ting begynte å se komfortabelt ut for hjemmelaget sendte plutselig midtstopper Anouk Dekker et langt oppspill i et ikke veldig stort bakrom.

Mjelde fikk en fot på ballen, men i stedet for en klarering la kapteinen bare ballen til rette for Vivianne Miedema.

Den fryktede spissen rundet Hjelmseth enkelt og trillet ballen i åpent mål.

Hardt presset, men holdt stand

Det var alt nederlenderne trengte. De ville score to mål enda fortere enn Norge hadde gjort i første omgang, men forsøket fra Miedema nesten umiddelbart etter reduseringen ble stoppet av Hjelmseths høyrefot.

Maanum svarte med et skudd i tverrliggeren ikke lenge etter, men resten av omgangen ble det norske forsvaret satt under et nesten konstant press.

Laget holdt unna til pause, men kampbildet fortsatte også etter at lagene hadde skiftet side.

Lieke Martens, som UEFA i fjor kåret til Europas beste spiller, satte Hjelmseth på en solid prøve ni minutter ut i omgangen, men i sin 126. landskamp besto målvakten med glans.

Sherida Spitse trener også på Intility Arena hver dag, og 15 minutter før full tid ville hun gjøre som klubbvenninne Herlovsen. Skuddet var knallhardt, men heldigvis for Norge gikk det like utenfor.

Etter hvert åpnet det seg naturligvis mye rom som de norske spillerne kunne kontre i, men som regel var det en litt upresis pasning som gjorde at de ikke kom til de store målsjansene.

Caroline Graham Hansen dro seg fint fri i feltet etter 83 minutter, men avslutningen ble blokkert.

Og selv om det ble dramatisk på slutten holdt det for Norge. Det er bare å begynne puggingen av franske gloser.