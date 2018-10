Nils Arne Eggen er skuffet over Ingebrigtsen og Hoftuns valg: – Jeg skjønner det ikke helt

fotball

Fredag lanserte Eggen, i samarbeid med forfatter Otto Ulseth, boken «Nils Arne».

Dagen før ble en annen stor nyhet sluppet: Før Rosenborg i sommer valgte å kvitte seg med trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, valgte RBKs styreleder Ivar Koteng å forhøre seg med nettopp Eggen.

Trenerlegenden var også mentor for Kåre Ingebrigtsen under hans fire år i klubben. Siden sparkingen i slutten av juli har ikke de to snakket sammen.

– Jeg har snakket med Erik (Hoftun) etter det som skjedde, men ikke med Kåre. Men så er det jo slik at jeg var relativt tett på. Ikke i selve prosessen som endte i avskjedigelsen, men som rådgiver underveis, avslørte Eggen etter boklanseringen i Oslo.

Eggen skuffet

For tre måneder siden så det ut til at Ingebrigtsen og Hoftun skulle få kjempe om lagets fjerde serietittel på rad, etter at duoen tok tronen tilbake for RBK etter fire års tørke. Laget hang fortsatt med i cupen, noe de fortsatt gjør. Og RBK gikk hårfint videre i Europa.

Nå er kampen om seriegull og cupfinale byttet ut med kamp mot RBK. Ingebrigtsen og Hoftun mislikte måten klubben håndterte saken på, og har rettens vei for å få godtgjørelse.

Dét liker Eggen dårlig.

– Det skuffer meg litt at dem som rosenborgere går til rettssak mot deres egen klubb. Det virker litt rart for meg. Jeg skjønner det ikke helt, sier Eggen.

– De uttrykker seg som rosenborgere, og da kan du ikke gå til rettssak. Da må du heller ordne opp internt, mener trenerlegenden.

Dette sier Ingebrigtsen og Hoftun

Både Kåre Ingebrigtsen eller Erik Hoftun har fått mulighet til å svare på Eggens kritikk. Det ønsker de ikke.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken. Ikke bare det Nils sier, men saken generelt, skriver Hoftun i en SMS fredag kveld.

Deres advokat Andreas Messelt Ekker har heller ikke besvart våre henvendelser.

Tidligere har Ingebrigtsen uttalt følgende om det han beskrev som en sjokkerende beskjed fra styreleder Ivar Koteng på sistnevntes kontor.

– Jeg har aldri følt meg bitter, men var veldig skuffet over at jeg fikk sparken. Den største skuffelsen var likevel måten Rosenborg håndterte det på. Det handler om hvordan vi fikk sparken. Særlig Erik, som blir sparket mens flere andre sitter på det samme kontoret. Det synes jeg er helt utrolig av RBK, sa Ingebrigtsen til Adresseavisen rett før Rosenborgs returmøte med Shkëndija i Europa League-omspillet.

Eggen savnet utvikling

Nils Arne Eggen vant i alt 17 seriegull med klubben. Han var trener i seks perioder. Egne valg, andre jobber, redningsaksjoner, bokskriving og comeback var blant årsakene til at Eggen kom og gikk på Lerkendal.

Men helt i starten av RBKs gullrekke med 13 seriemesterskap på rad, kunne det vært over selv for Eggen. Da seriegull nummer to i rekka var i boks i 1993, gikk spillerne til opprør mot Eggen og hans lederstil. Det løste seg. Det gjorde det ikke for Ingebrigtsen og Hoftun, som fikk spillernes støtte i media dagene etter at RBK-styret hadde sagt sitt i sommer.

– Det ble vanskelig med ambisjonsnivået og Kåre. Det var annerledes da han begynte i 2014, men så var man uenige i måten å spille på. Man var for eksempel altfor forsiktige på Lerkendal. Man savnet også utvikling av unge talentfulle spillere som ble gode nok til å spille i Europa, sier Eggen.

– Man kan være enig eller uenig i årsakene til sparkingen, men jeg er bestandig enig med styret i RBK, fordi de er valgt. Situasjonen var lik da Kåre overtok for fire år siden, etter Perry, men da var han på den andre siden av bordet, sier Eggen om sommeren for fire år siden, da Per Joar Hansen og Bård Wiggen fikk sparken.

I 1988 hentet Eggen Ingebrigtsen til sitt RBK. Det året var starten på et 14 år langt eventyr og Ingebrigtsens humør og ferdigheter ble symptomatisk for stemningen i RBK-laget på den tiden. Det var Mini, det var «Bruttern», det var offensiv fotball og titler.

– Han var fornærmet i mange år

Eggen har følgende å si om sparkingen og at «Bruttern» ikke har snakket med Rosenborg-historiens mektigste mann siden sparkingen.

– Det er ikke første gang RBK gjør dette. Klubben har vært på topp i mange fotballmannsaldere. Styret har flere ganger gått inn tidsnok og sagt: "Her må vi gjøre endringer." Jeg måtte selv ta over for min læremester George Curtis i 1976. George var fornærmet i mange år etterpå, men det gikk seg til, sier Eggen.

– I en prestasjonsgruppe lever du av prestasjonene. Det er sunt, for det er ikke farlig å være god, legger han til.