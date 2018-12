Nedtur for Nyland - Leeds tok tilbake tabelltoppen

fotball

ASTON VILLA - LEEDS 2–3

Ørjan Nyland trøbler fortsatt med å overbevise som Aston Villa-keeper. Lille julaften måtte han plukke ut tre baller da Leeds snudde 0-2 til 3-2 i Birmingham.

Nylands opptreden var som så ofte før denne sesongen av det usikre slaget. Han gjorde ingen konkrete tabber på baklengsmålene, men det var tydelig gjennom kampen at nordmannen ikke strutter av selvtillit for tiden.

Søndagens oppgjør startet svært lovende for Villa. Etter bare fem minutter gjorde Tammy Abraham 1-0 fra kort hold, og under et kvarter senere doblet Conor Hourihane ledelsen.

Men det er en grunn til at Leeds er et topplag å regne med i mesterskapsserien denne sesongen. Annenomgangen var elleve minutter gammel da Jack Clarke curlet inn 1-2-reduseringen bak Nyland. Villa ble straffet for svakt forsvarsspill.

Scoret på siste spark

Seks minutter senere kom utligningen. Pontus Jansson ruvet høyest i duell med tre Villa-forsvarere og stanget inn 2-2 med et kontant hodestøt.

Det var Leeds som presset på for seieren på Villa Park. Gjestene følte seg snytt for straffe da Glenn Whelan hadde en hånd på ballen idet Kemar Roofe headet den mot mål. Men bortelaget skulle få med seg alle poengene til slutt.

Fem minutter på overtid skjøt Roofe inn 3-2 på det som var kampens siste spark på ballen. Dermed tok Leeds sin sjuende strake trepoenger og tok tilbake tabelloppen fra Norwich, som hadde overnattet der etter lørdagens 1-0-seier over Blackburn. Ett poeng skiller lagene.

Øyner PL

Leeds-fansen har for alvor fått troen på opprykk til Premier League. Klubben har ikke vært på øverste nivå i engelsk fotball siden nedrykket i 2004. Nå ser trenerlegenden Marcelo Bielsa ut til å bli Leeds-frelser.

Nyland skal for øvrig slite med å beholde keeperplassen i Aston Villa. 1. januar er Lovre Kalinic klar for Birmingham-klubben. Den kroatiske målvakten, som var reserve i sommerens VM, blir hentet fra belgiske Gent.

Villa ligger på 11.-plass med 33 poeng.

