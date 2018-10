Nærmer Norge seg fotball-EM? Nei, det er langt igjen

fotball

Seiere over Bulgaria, Kypros og Slovenia gjør at Norge topper gruppen etter fire av seks spilte kamper.

Men EM er fremdeles langt unna.

Norge har nå to muligheter for å nå EM: Enten via Nations League eller gjennom kvalifiseringen.

Nations League er en slags ekstramulighet for å ta seg til mesterskapet, utenom den ordinære EM-kvalifiseringen. Forskjellen fra sist er altså at playoff er borte. Det er fremdeles 24 plasser, så veien er ikke lettere.

I den ordinære kvaliken, som spilles fra mars til november neste år, er det slik at de to beste fra hver pulje går til mesterskapet sommeren 2020. Mesterskapet som for øvrig skal spilles over hele Europa, til en forandring.

1. Gruppeseier i Nations League

Her er landslaget forholdsvis i rute, etter at Lars Lagerbäcks menn fortjent vant 1–0 over Bulgaria tirsdag kveld. Mohammed Elyounoussis enkle, men viktige scoring på pasningen fra Omar Elabdellaoui smakte godt.

Men ikke så godt som hvis Joshua King hadde doblet den ledelsen. For seier var ikke bare seier. Etter 1–0-tap borte for det som åpenbart er vår rival i kampen om gruppeseier, ville 2–0 gjort at Norge hadde hatt dem i lommen på innbyrdes oppgjør.

I stedet blir målforskjell avgjørende ved poenglikhet mot bulgarerne. To runder før slutt skiller ett fattig mål Norge og Bulgaria – i Norges favør.

Både Norge og Bulgaria skal møte Kypros på bortebane. Men Bulgaria skal møte Slovenia hjemme. Norge avslutter altså med to bortekamper. Gruppeseier er altså fremdeles ikke i boks, selv om den er innen rekkevidde.

Men hva så om Norge står jublende igjen etter den novemberkvelden i Nicosia i siste runde? Vel – da skal Norge til sluttspillet mellom de fire gruppevinnerne i C-sluttspillet.

Kun én av dem får EM-plass. Semifinale og finale. Bare ett oppgjør i begge rundene. UEFA-rankingen vil avgjøre hvem som får hjemmekamp. Før Nations League-trekningen hadde syv nasjoner bedre poengsum enn Norge. Sjansen for hjemmekamp er minimal.

Denne playoffen skjer for øvrig ETTER kvaliken. Med andre ord må landslaget vente til mars 2020 – bare tre måneder før EM – før vi får vite hva som skjer videre i Nations League.

– Nations League er kanskje den beste muligheten for Norge til å kvalifisere seg til EM-sluttspill. Sannsynligvis blir ikke Norge blant de to beste i sin gruppe i EM-kvaliken, uttalte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen for en måned siden.

Kvalifiserer Norge eller noen andre C-nasjoner seg, erstattes de av nestemann på listen.

2. Ordinær kvalik

Denne er altså adskillig lettere å forklare.

Som alltid er det seks lag i ti puljer. Med andre ord skal Norge møte fem lag – hjemme og borte – i løpet av kalenderåret 2019.

De to beste går til EM. Resten er ute, med mindre de vant gruppen si i Nations League og har den gulroten å klamre seg til.

Trekning og seeding er som normalt. Nations League-innsatsen er grunnlag for trekningen. Vinner Norge gruppen si, blir de seedet på nivå 3. Blir man nummer to, kan man være så uheldig at man blir seedet på fjerdenivå.

Selv med gruppeseier vil altså Norge fortsatt måtte slå et antatt bedre lag for å gå til EM.

Seedingen kan man tenke seg. Det beste laget i puljen vil enten være Belgia, Frankrike, Italia, Portugal, Spania, Sveits, Kroatia, England, Nederland eller Tyskland.

Temmelig tøffe lag. Mer interessant er hvem av de nest beste Norge skal møte. Det er sannsynligvis de Lars Lagerbäcks mannskap må ta om landslaget skal ta seg til EM i 2020.

Justeringer i seedinglisten kan skje før trekningen, men i skrivende stund ser det ut til at dette nøkkel-laget er på denne listen:

Island, Polen, Bosnia, Russland, Ukraina, Wales, Østerrike. Tsjekkia, Danmark, Nord-Irland.

Eventuelt Irland, Slovakia, Sverige eller Tyrkia.

Konklusjon

Norge må enten bli topp to i EM-kvalifiseringen, eller vinne Nations League-play-off. Den playoffen er to rene utslagskamper, der minst en av dem sannsynligvis vil gå på bortebane.

Etter fire av seks kamper topper disse lagene sine grupper i C-puljen: Israel, Finland, Norge og Serbia.

Skal Norge i det hele tatt få playoff, må ikke Bulgaria vinne mer enn landslaget i de to siste kampene. De har en hjemmekamp igjen, Norge avslutter med to bortekamper.