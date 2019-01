Nå starter kampen for Solskjærs første trofé: – Du forventer det av en klubb som dette

fotball

MANCHESTER: Etter fire strake seire i Premier League, starter nordmøringen lørdag formiddag på det som blir kampen om hans første trofé som Manchester United-manager.

Et av bunnlagene på nivå 2, Reading, kommer til Old Trafford for Premier League-lagets første oppgjør i FA cupen.

Fredag morgen møtte han de engelske mediene til en pressekonferanse på lagets treningsanlegg Carrington. Klubben ga på forhånd beskjed til de norske mediene om at det kun var rettighetshaverne som ville få slippe inn.

– Denne klubben handler om å vinne trofeer, og det er fantastisk å spille i en FA cupfinale. Jeg spilte på Wembley i 1999. Jeg hadde sett mange av de finalene da jeg var en liten gutt, så å gå fra garderoben og ut til banen var fantastisk. Jeg hadde sett så mange av dem i Norge, sier Solskjær om en eventuell London-tur i mai.

Han mener det er naturlig at klubben kjemper om pokaler.

– Vi håper jo å nå finalen, uansett hvilken turnering vi spiller i. Du ønsker å vinne. Jeg vet ikke om jeg vil si at du forventer å vinne den, men det er mer eller mindre hva du forventer av en klubb som dette med de spillerne vi har, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

Kaster stjernene inn

Romelu Lukaku og Alexis Sánchez er to av klubbens aller best betalte spillere, og begge angrepsspillerne slet med å få det til det siste året under José Mourinho.

Lukaku har markert seg med scoringer som innbytter i de to siste kampene under Solskjærs ledelse, og Sanchez kom inn fra benken og bidro med en målgivende pasning mot Newcastle.

Nå varsler Solskjær at begge to vil starte mot Reading i cupkampen lørdag. Han vil gjøre flere endringer i startoppstillingen etter et tøft kampprogram i julen.

– Det blir noen endringer og noen vil få en sjanse. Flere klør etter å få starte. Det blir viktig å gi Lukaku en start og gi Sanchez en start, for de trenger begge mer spilletid, sier Solskjær.

Mest imponerende så langt

Nordmannen sier seg enig i at 2-0-seieren borte over Newcastle var den mest imponerende så langt i hans regjeringstid.

– Det kommer litt an på hvordan du ser på det. Kanskje var de tre første kampene mer som en bryllupsreise, du forventet å vinne dem. Så dro vi opp til Newcastle, som er et vanskelig sted å komme. Alt i alt er jeg enig, det var første gangen vi holdt nullen. Det var strålende å dra derfra med tre poeng, men jeg nøt hjemmekampene mer.

Lørdag er han tilbake foran hjemmepublikumet på Old Trafford for tredje gang.