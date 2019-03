Nå står Solskjær foran «den umulige oppgaven». Dette gir ham håp

fotball

Manchester United-Southampton 3–2

OLD TRAFFORD: – Det er som i gamle dager. Jeg har vært med på det mange ganger, sa Uniteds vikartrener etter at Romelu Lukaku hadde ordnet tre poeng mot Southampton ett minutt før overtiden tok til.

Seieren satt langt inne, men førte United opp på fjerdeplass (som gir Champions League-spill) og sørget for at de bare er tre poeng bak Tottenham på tredjeplass.

Det er vel og bra, men det å slå Southampton er én ting. Det er noe helt annet som må til for at Solskjær skal lykkes i sitt neste oppdrag.

Vil heller vinne 4–2 enn 2–0

Onsdag kveld spiller United mot Paris Saint-Germain i den franske hovedstaden. Utgangspunktet er mildt sagt vanskelig, etter at klubben med mange oljemilliarder fra Qatar vant 2–0 i det første møtet i åttendedelsfinalen i Champions League.

Det er for øvrig nordmannens eneste tap på hans 16 kamper som United-sjef.

Oppgaven virker umulig, men Solskjær henter tro fra den perfekte bortestatistikken laget har med han som sjef.

– Vi er fortsatt med. Vi har vært strålende på bortebane, men vi har selvsagt noen skader, suspensjoner og et utgangspunkt som ikke er fantastisk. Men vi må dra dit, gi det et forsøk og prøve å få en kamp med mange mål. Vi vil heller vinne 4–2 enn 2–0. Vi må prøve å lede til pause, og gjør vi det kan alt skje i andre omgang, sier Solskjær om storkampen.

FIKK DU MED DEG DETTE? Åge Hareide advarer Manchester United

Skademarerittet

Lørdag ble Alexis Sánchez siste navn på den etter hvert lange listen over United-spillere som er skadet. Før kampen sto også Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial, Nemanja Matic, Juan Mata og Ander Herrera der.

I tillegg må Solskjær klare seg uten suspenderte Paul Pogba i Paris. Han har likevel troen.

– Hvis du ser på bortestatistikken vår, så har vi vunnet de åtte siste bortekampene, selv om vi hadde tre strake hjemmekamper mot Burnley, PSG og Liverpool uten seier, sier nordmannen.

Manchester Uniteds fem neste kamper Onsdag: Paris Saint-Germain (borte) i Champions League 10. mars: Arsenal (borte) i ligaen 16. mars: Wolverhampton (borte) i FA-cupen 30. mars: Watford (hjemme) i ligaen 4. april: Wolverhampton (borte) i ligaen

I London har han ledet laget til seier over Tottenham, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace og Fulham. Cardiff, Newcastle og Leicester er også slått på andre arenaer enn Old Trafford.

– Spillerne går inn i bortekampene og vet at vi kan forsvare oss bra og at vi har stor fart i laget når vi kontrer. Vi vet at vi ikke må bli for overivrige, vi må gå til kampen på en smart måte, sier Solskjær.

Etter seieren over Southampton pekte nordmannen på måten PSG røk ut av Champions League for to år siden. De vant den første åttendedelsfinalen mot Barcelona med 4–0, men gikk på en ekstrem smell i den andre kampen og tapte 1–6.

– Denne klubben har også hatt noen store comeback, sier Solskjær.