Nå har Solskjærs kritikere våknet

fotball

MANCHESTER: Så forskjellig kan en fotballkamp oppsummeres, og så ulikt så engelsk presse på at de røde omsider spilte en fotballkamp igjen uten å vinne.

De positive mente at utligningsmålet på overtid var nok et eksempel på at nordmannen har fremkalt ånden som preget laget under Sir Alex Ferguson. Kritikerne var langt fra imponert over det Independent kalte «den verste prestasjonen i Solskjærs tid».

En av sangene som fylte Old Trafford oftest tirsdag kveld, var Burnley-supporternes gjentatte Er dette Etihad?

Bortefansen på engelske arenaer spør ofte om de har kommet til et bibliotek når stemningen er laber. At de nå hadde tatt inn navnet til Manchester Citys hjemmearena, var neppe ment som en kompliment til noen av klubbenes tribunekultur.

Det underliggende poenget var uansett relevant, for hvor var det blitt av optimismen og alle sangene om Solskjær som har preget den siste måneden på Old Trafford?

Fansen stakk hjem

At hundrevis av supportere reiste seg og gikk hjem da det var ti minutter igjen å spille, sier kanskje mest om moderne fotballfans.

Samtidig kan det, hvis det gjentar seg, bli det første tegnet på at også legenden Solskjær er helt avhengig av resultater i verdensklasse for å beholde tilliten.

To tapte poeng er ikke ensbetydende med at Solskjær-magien er borte.

Det blir likevel interessant å se om resultatet får noe å si for hvordan han omtales fremover. Etter den imponerende cupseieren over Arsenal, så det nesten ut til at Solskjær hadde overbevist alle meningsbærerne i engelsk fotball om at jobben bør bli hans på fast basis.

De syv neste United-kampene Søndag: Leicester (borte i ligaen) 9. februar: Fulham (borte i ligaen) 12. februar: Paris Saint- Germain (hjemme i Champions League) 16. februar: Chelsea (borte i FA-cupen) 24. februar: Liverpool (hjemme i ligaen) 27. februar: Crystal Palace (borte i ligaen) 2. mars: Southampton (hjemme i ligaen)

Den utrolige seiersrekken har gjort det svært vanskelig å argumentere mot nordmannen. Snart skal han måle krefter med Paris Saint-Germain, Chelsea og Liverpool. De 13 dagene kan fort bli avgjørende for hvordan United gjør det i Champions League, FA cupen og Premier League.

Bommet med laguttaket?

Etter Burnley-kampen var det spesielt tre avgjørelser i laguttaket som ble kritisert:

Ander Herrera har vært strålende på midtbanen, men var satt på benken. Erstatteren Andreas Pereira serverte ledelsen til gjestene.

Marcus Rashford var flyttet ut på venstrekanten for å gjøre plass til Romelu Lukaku i midten. Det fungerte dårlig.

Jesse Lingard har vært strålende, men ble hvilt fra start. Uten ham og Anthony Martial ble angrepsspillet tregt og forutsigbart.

Solskjær forsvarte avgjørelsene etter kampen. Han lærte uansett at rommet for å gjøre feil som Manchester United-sjef ikke er stort.