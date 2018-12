Nå gjør han slutt på RBK-spekulasjonene. Geir Bakke signerte ny kontrakt.

fotball

Geir Bakke signerer ny kontrakt som Sarpsborg-trener som julegave til fansen. Trenerens nye avtale strekker seg til 2024.

Det bekrefter Sarpsborg på sitt nettsted lille julaften.

Bakke setter dermed en endelig stopper for spekulasjonene om at han skal bli ny Rosenborg-trener.

– Som jeg har sagt i et intervju tidligere, så er vi fortsatt i 1. omgang på vår reise i Sarpsborg 08. Jeg trives utrolig godt i klubben og er veldig stolt over å forlenge kontrakten her, sier Bakke.

– Vi har gjort oss bemerket i Fotball-Norge og Skandinavia de siste årene. Når en hovedtrener som har vært med på denne reisen faktisk ønsker å bli med videre og ikke hoppe på et bedre og i manges øyne mer spennende tilbud, sier også mye om at vi har gjort og gjør ting riktig, sier styreleder Cato Haug.

Bakke kom til Sarpsborg i 2015 etter å ha vært assistenttrener i Molde.

– Dette er vår julegave til alle som er glad i Sarpsborg 08. Geir Bakke har sammen med resten av trenerteamet, spillergruppa og klubben tatt store steg de siste sesongene. Vi ser veldig fram til å forlenge samarbeidet, sier styreleder Cato Haug.

Sarpsborg klarte ikke innfri i Eliteserien denne sesongen, men kjempet om avansement i debuten i europaligaen helt til siste kamp i gruppespillet.

