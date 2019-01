Nå er Solskjær oddsfavoritt som ny permanent sjef: – En taktisk stille triumf

fotball

Engelske medier er full av lovord om Ole Gunnar Solskjær etter at laget slo Tottenham 1–0 borte søndag. Han er den eneste United-manageren som har vunnet sine seks første kamper, etter å ha passert Sir. Matt Busby sine fem.

Lokalavisen i Manchester «Manchester Evening News» har tapetsert sportsseksjonen med de røde draktene etter seieren i London. En av sakene viser til at et britisk spillselskap nå har betalt ut pengene til de som satset på at Solskjær ville bli sittende i ti kamper. I tillegg viser de til at oddsen på at Solskjær tar over jobben permanent har falt fra 2,75 til 1,75 hos det samme selskapet. Noe som betyr at Solskjær er oddsfavoritt til å bli ny permanent manager i lag med Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

The Times-skribent Henry Winter mener at seieren over Tottenham viser Solskjærs taktiske egenskaper.

«Han viser at han kan ikke bare kan sette opp et lag basert på følelser, men også taktisk. Det er ikke bare smil med Solskjær. Det er vitenskap også», skriver den anerkjente sportsjournalisten Winter etter Uniteds seier.

Winter mener fortsatt at Pochettino er klar favoritt til jobben på drømmenes teater, men han mener at Solskjær bør bli vurdert som en seriøs kandidat.

«Han må bli vurdert, spesielt om oppturen fortsetter og United henter inn de seks poengene opp til Champions League-plassen. Dette var Solskjærs første skikkelige test, og den besto han. De spiller livlig igjen og har bredde og hurtighet i spillet», fortsetter Winter.

Spillerne vil ha med Solskjær videre

The Daily Mail skriver at spillerne har lyst å ha Solskjær med som permanent manager videre.

«Det sies at Manchester Uniteds spillere er svært lystne på at Solskjær skal få United-jobben permanent. Hvis det stemmer, har de gjort det på en riktig måte».

Videre mener skribent Martin Samuel at Solskjær viste en side av seg selv som man ikke har sett fra han så langt i England.

«Dette var en side av Solskjær vi ikke har sett før. Her viste han erfaring og at han kunne være smart og kalkulert, men uten å være negativ. Han trengte en ekstraordinær opptreden fra keeper David de Gea, men det er ingenting galt med det.»

60 minutter med Ole-ball

The Guardian har overskriften «60 minutter med Ole-ball og så: inn med hanskemannen», med referanse til keeper David de Gea som sto som en levende vegg den siste halvtimen på Wembley.

The Guardian omtaler seieren som et glimt av den taktiske hjernen til Solskjær, for de mener seieren ikke var flaks, men en taktisk stille triumf for «the babyfaced assasin».

«Solskjær kom ikke bare til Wembley med en plan, men med en plan som fungerte som den skulle så lenge laget hadde utholdenhet til det. Pogba fikk friheten til å prestere, og Lingard spilte overraskende nok som midtspiss, noe som bikket den taktiske kampen i Solskjærs favør den første timen, og så entret «the glove man», skriver avisen

Solskjær har løftet Manchester United ut av skyggen

The Guardians sportsskribent Paul Hayward hyller hvordan Manchester United framstår under sin norske sjef og mener at Solskjær har løftet klubben ut av skyggen som Mourinho førte klubben inn i.

«Mens Cardiff sin manager sier til helvete med resten av verden, så har en av hans forgjengere, Ole Gunnar Solskjær begynt å bygge et imperium.»

«Solskjærs nærvær er forenelig med Uniteds ønske om å bringe tilbake tidene under Ferguson. Nå ser det ut som en slags stor lykkelig gjenforening på Carrington. Folk føler seg sammensveiset igjen, og Mourinhos skygger er forsvunnet.»