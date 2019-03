Nå endres mange fotballregler. Disse er de viktigste du bør vite om.

fotball

Hands-regelen er stadig gjenstand for diskusjon i fotballverdenen. Dagens sentrale vurderingstemaer er om armen søker ballen eller motsatt, samt avstand mellom spilleren eller ballen.

Nå har IFAB vedtatt endringer for å klargjøre definisjonene.

Fremover vil det uttrykkelig stå i regelverket at det skal blåses frispark når mål og åpenbare scoringsmuligheter stammer fra en handssituasjon. Det gjelder selv om handsen ikke var med vilje.

– Vi ser spesielt etter angrepssituasjoner hvor en spiller får en klar urettferdig fordel ved å få kontroll over ballen etter å ha brukt hånden eller armen, sier IFABs tekniske direktør David Elleray til BBC.

Naturlig posisjon

I tillegg skal det blåses for samtlige handssituasjoner, også ufrivillige, når ballen treffer armer i unaturlig posisjon.

– Hvis armene tas ut av naturlig posisjon, blir kroppen unormalt større for å være et større hinder for motstanderen eller ballen, fortsetter Elleray.

Forsøk på å score mål ved hånden skal i likhet med tidligere straffes med gult kort for usportslig opptreden.

Norge i 2019 eller 2020

Regleendringene er gyldig fra og med 2019/20-sesongen. Siden Norge har årlig sesong i motsetning til de store norske ligaer, pleier nye fotballregler å komme til Norge halvåret etter.

Likevel kan dommerkomiteen i Norges Fotballforbund velge å innføre reglene på et tidligere tidspunkt. Det innebærer at reglene blir innført i Norge enten kommende sesong eller til 2020-sesongen.

Dommerkomiteen skal ta stilling til IFABs vedtatte endringer når lovteksten til de nye reglene er klare.

Dropp ved enkelte dommertreff

Når de nye reglene trer i kraft, skal ballen droppes dersom dommeren blir truffet i enkelte situasjoner. Det vil være situasjoner hvor treffet påvirker spillet.

Fram til regelendringene trer i kraft skal spillet fortsette uavhengig av hvor mye en dommer påvirker spillet ved å berøre ballen. Det innebærer at et mål scoret av en dommer faktisk skal godkjennes.

Samtidig sier de nye reglene at en keeper kun trenger å ha én fot på mållinjen ved straffespark. Ballen trenger ikke lenger å forlate straffefeltet ved målspark og defensive frispark for å være i spill. Fremover skal spillere forlate banen ved nærmeste sidelinjen ved innbytte.

Det er også vedtatt at dommeren skal kunne gi trenere og lagledere gule og røde kort. Fram til regelendringene trer i kraft kan man kun gi tilsnakk og bortvise. Dette har vært et prøveprosjekt blant annet i FA-cupen i inneværende sesong.

Regelverket blir også bedre tilpasset bruk av videodømming (VAR). Det vil ikke ha noen påvirkning for Norge og øvrige ligaer som ikke bruker systemet.

(©NTB)