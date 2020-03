NFFs alternativer for fotballsesongen: Kan bli seriestart i september

fotball

Koronaviruset har satt all idrett på vent. OL er utsatt til neste år, organisert trening er ikke lov i Norge, og tirsdag utsatte Norges Fotballforbund (NFF) starten for toppfotballen (Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon) til helgen 23. og 24. mai.

Men situasjonen rundt koronaviruset endrer seg hele tiden. Derfor er det uvisst når fotballsesongen 2020 sparkes i gang.

Seriestart i september?

– I går forlenget vi oppstarten i tråd med det myndighetene kom med. Vi opererer med alternative scenario og en oppstart 1. august eller 1. september. Nå er målet vårt å gjennomføre ligaen og cupen med samme antall kamper som i en vanlig sesong, men det er jobben vår å se på ulike muligheter, sier leder av Konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

Han vil ikke utdype mer om hvordan serien spilles med en sesongstart i september, ettersom det er mange forbehold.

– Vi kan ikke gå ut med scenario nå. Dette er et arbeid som har startet og som vil fortsette i dialog med de ulike parter.

– Det kan bli vanskelig å gjennomføre en hel sesong i 2020 med start 1. september?

– Så langt det er mulig, vil vi at alle kampene spilles.

Direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball har god tro på at serien fullføres.

– Vi forholder oss til planen NFF la fram i går. De andre scenarioene har alle oppstart når gresset er på det grønneste. Eliteserien og 1. divisjon spilles med 30 runder, slår han fast.

Vil ikke snu sesongen

Assistenttrener for herrelandslaget, Per Joar «Perry» Hansen, er blant dem som har foreslått å «snu» den norske sesongen. På den måten tilpasser man seg de store europeiske ligaene, som har oppstart om høsten.

– Det å snu serien, som «Perry» for så vidt har tatt til orde for før, diskuteres ikke nå. Det må i så fall vurderes etter et grundig arbeid og diskusjoner på fotballtinget. I utgangspunktet ønsker vi ikke å bruke en krisesituasjon til å endre seriestrukturer, sier Fisketjønn.

En mulig seriestart i slutten av mai gjelder foreløpig kun for toppfotballen. Torsdag skal NFF i møte med Divisjonsforeningen, en interesseorganisasjon for klubbene på nivå tre og fire.

– Må være fleksible

Arne Knoph er leder i Divisjonsforeningen. Klubbene han representerer følger toppfotballen i stor grad, og det er lav odds på at også de må skyve på den planlagte seriestarten 2. mai.

– Hvor problematisk er det med en seriestart i slutten av mai?

– En start i slutten av mai tenker jeg vil kunne gå. Det finnes et skjæringspunkt, men vi vet ikke eksakt hvor det går, sier Knoph.

En full sesong i et forkortet tidsrom er problematisk med tanke på reiseutgifter og forskyvning av kamper til midtuke.

– Hva hvis serien utsettes til august eller september, hvilke utfordringer gir det klubbene?

– Det vil nok være ulikt fra nivå én til nivå fire. Det lar seg gjøre, men da kan de hende vi må spille færre kamper. Vi har fått flere innspill. Per nå er planen å spille alle seriekamper, men på høsten er det utfordringer med arenaer som ikke har lys, for eksempel. Det er andre typer faktorer enn i Eliteserien. Vi må være fleksible og finne løsninger, det kan for eksempel hende at noen lag får flere hjemmekamper på rad.

Utgifter

– Hvordan er situasjonen i klubbene nå?

– Inntil nå har det handlet veldig mye om å få kontroll på utgiftene. Vi har også diskusjoner om det sportslige, men ideer blir fort gamle siden ting endrer seg fort.

Flere kvalikkamper i NM har allerede blitt utsatt. De tidlige rundene i cupen er viktige inntektskilder, både for klubber på nasjonalt nivå og breddenivå.

– Det er viktigst å gjennomføre serien, men cupen har betydning for økonomien.

Knoph forteller om et stort engasjement i en vanskelig tid.

– Disse klubbene betyr mye for folk lokalt. Klubber selger ut tribuner for kamper som ikke skal spilles, andre har kick off på nett og selger sesongkort selv om alt er usikkert.