NFF stopper all breddefotball

fotball

Det bekrefter forbundet i en pressemelding.

– Vi har over 370 000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet Nif og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Det vil bety at all form for trening, samlinger og kampaktivitet stopper ut april. Forbundet følger Folkehelseinstituttets anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.

Hva som skjer med elitefotballen vil offentliggjøres torsdag, skriver de videre. Det innebærer Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen.