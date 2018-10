NFF og eksperter irritert over regelmisbruk. Nå vil flere kaste ut reservelagene.

fotball

Fotballsesongen nærmer seg slutten og i breddefotballen er det desperat jakt på viktige poeng i opp- og nedrykkskamper.

For reservelagene i 2.- og 3.-divisjon betyr det ofte å bruke flere førstelagsspillere. Men da må de blant annet følge disse reglene:

Lagene kan ikke stille med flere enn tre spillere over 22 år.

Ingen av spillerne kan ha startet førstelagets siste kamp.

Nå reagerer flere på at den siste regelen utnyttes. I det siste har man nemlig sett flere eksempler på at nøkkelspillere byttes innpå bare sekunder etter kampstart i førstelagskamper, slik at de har lov til å bruke dem i neste reservelagskamp.

– Det ser bare dumt ut når det skjer. Men så er det lett å sitte utenfor og kritisere, for jeg skjønner at de gjør det. Men jeg håper de gjør det med en bismak, sier breddefotballekspert Jørgen Tjærnås.

Her er noen eksempler:

Lørdag kom Petter Mette Lund, Preben Røren og Trygve Andreassen inn for Vestfossen i 3. divisjon før det var spilt ett minutt. Det gjorde dem tilgjengelige til reservelagskampen mot Birkebeineren i 5.-divisjon dagen derpå.

Kvik Halden gjorde dette i tre ganger i 2016, mens Vard Haugesund byttet fire spillere før det var gått ett minutt i løpet av deres to siste kamper av fjorårets sesong. Det hjalp Vard Haugesund 2 med å berge laget i 4. divisjon.

I 2014 gjorde Gjøvik-Lyn et keeperbytte. Da var det er spilt ett minutt i deres bortekamp mot Rødde i 2. divisjon. Kamil Olsztynski kom inn og sto dagen etter andrelagets viktige bortemøte med Moelven i bunnstriden i 3. divisjon. Den vant Gjøvik-Lyn 2 med 3–2 og berget plassen med to poeng.

Selv i Eliteserien har vi eksempler. Da Vålerenga i 2012 fikk keeper Lars Hirscfeldt skadet og de ville bruke reservekeeper Gudmund Kongshavn, byttet de ham inn etter ett minutt av Eliteserie-kampen mot Hønefoss. VIF fikk kritikk og daværende trener Martin Andresen måtte tåle kritikk etter 3–2-seieren.

— Vi ligger under streken i andredivisjon, og trenger de beste spillerne der til kampen mot Gjøvik. Vi valgte å ofre et bytte i dag, noe vi kanskje får igjen for i morgen, sa Andresen den gangen.

Tirsdag kveld ble kretsmesterskapsfinalen i 7. divisjon mellom Østsiden 2 og Sarpsborg FK sitt andrelag spilt. Der kunne Østsiden stille Joachim Hansen og Marcus Rodin, som spilte 89 minutter da Strømsgodset 2 ble slått 4-3 i 3. divisjon lørdag.

Trener Tor Arild Janson-Haddal mente Østsiden ikke hadde noe valg på grunn av spillermangel.

– Vi gjorde det for at vi i det hele tatt kunne stille lag. Egentlig syns jeg ikke det er en særlig smart regel og jeg er prinsipielt imot den, men det var bedre enn ikke å møte opp til kamp, sier Østsiden-sjefen.

Motstander Sarpsborg FK 2 kunne nemlig stille med fem spillere fra forrige førstelagskamp, siden Sarpsborg FK er i 4. divisjon. Østsiden, som 3.-divisjonslag, kunne ikke stille med noen. Østsiden 2 tapte 2–4.

– Forkastelig

– Vi legger ikke skjul på det. Det er forkastelig moralsk sett. Egentlig vil vi ikke gjøre det, men vi følger regelverket til punkt og prikke. Vi angrer ikke, sier en dønn ærlig nestleder i Vestfossen, Jon Omberg, som påpeker at de ønsker en egen reservelagsserie.

Tor Thodesen, Hønefoss-trener og tidligere topptrener, mener at tiden er moden for å kaste reservelagene ut fra ligaene eller få en egen reservelagsserie.

Det skriver han i et langt innlegg på sin egen Facebook-profil.

Vil ha reservelagene ut

– Jeg har sittet på begge sider av bordet og har sånn sett en viss troverdighet. Da vi i åpnet for andrelag i seriesystemet etter forslag fra Nils Johan Semb, var argumentet spillerutvikling. Nå har vi hatt det systemet såpass lenge at jeg vil gjerne se hvorfor dette fungerer så knakende godt, sier Thodesen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de beste 16- og 17-åringene skal stå i kø i toppklubbene. Det burde vært gjevere å spille for klubbene rundt, legger han til.

NFF: – Stor variasjon

Nils Fisketjønn i konkurranseavdelingen i NFF erkjenner at systemet har sin nedside og at det er ting å jobbe med.

Han satt i utvalget da diskusjonen sist var oppe på Forbundstinget i 2015.

– Det var en samstemt, felles innstilling om at andrelagene hadde sin plass i seriesystemet. Så håper vi at de stiller mest mulig likt gjennom hele sesongen. Vi registrerer forskjell i kvaliteten på lagene som stilles og det må vi jobbe med. Det er for stor variasjon i dag, sier Fisketjønn.

– Liker ikke misbruk av regler

Han liker heller ikke kyniske bytter før det har gått et minutt av førstelagskamper.

– Vi liker ikke misbruk av regler, sier Fisketjønn.

– Hva får man som gevinst av andrelagene?

– Man får en arena for utviklingsmiljøet til de største klubbene og talentene får spille kamper som betyr noe, sier han.

Skal det komme regelendringer, må klubbene selv fremme forslaget på Fotballtinget.

– Matchingen er bedre enn i Sverige

Vålerenga og Odd er i dag de eneste eliteserielagene som ligger an til å ha reservelag i 2.divisjon i 2019. Stabæk 2 er fire poeng bak streken. De to andre ligger an til å berge plassen.

Administrerende leder i Vålerenga Fotball, Thomas Karl-Axel Hasselgren, mener det er viktig.

– Vi spiller med et veldig ungt lag. Jeg som kommer fra Sverige ser at matchingen er bedre her enn den er i en U21-serie i Sverige og Danmark. Land som vi kan sammenlikne oss med, sier Hasselgren.

– Vi har spilt med åtte-ti unggutter i hver kamp. Den er svært viktig for oss. Både hva gjelder rekruttering av unge spillere og det å få et mellomsteg mot Eliteserien, legger han til.

Han forstår også frustrasjonen mot reservelag som varierer i kvalitet, men roser egen klubb for at de har stilt relativt like lag. Men også her er det utfordringer.

– Jeg forstår at det finnes en frustrasjon blant klubber som satser. Vi prøver å ha en så lik startoppstilling som mulig. Utfordringen er landslagspause og våre unge spillere spiller aldersbestemte kamper, sier Vålerenga-lederen.

Tjærnås: – Fryktelig irriterende

Akkurat nå ligger det an til rundt 20 andrelag i 3. divisjon i 2019 - altså 25 % av alle lagene i divisjonen.

– Det er ingen tvil om at andrelagene først og fremst er fryktelig irriterende og uberegnlige. Det må reguleres mye mer enn nå. Med tanke på geografien vår og økonomien, er det ikke mulig å få en egen og god reservelagsserie. Hadde vi vært Nederland eller Danmark, burde vi byttet i morgen, sier Tjærnås.