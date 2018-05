Molde-talentene banket Rosenborg

fotball

Molde–Rosenborg 3–1

Scoringer av David Sissoko, Lloyd Fagerlie og Eirik Kjørsvik sørget for at MFKs G16-lag vant 3–1 over RBK på Aker stadion lørdag.

Kampen var Moldes fjerde i den nasjonale G16-ligaen denne sesongen.

Sissoko sendte hjemmelaget i føringen etter et kvarter spilt. Noen minutter før pause kontret Fagerlie inn 2–0.

Akerakademiet fulgte kampen direkte på Facebook, og skriver følgende om kampens andre scoring:

«I en god RBK-periode kontrer MFK og det er Lloyd som får utfordre 1 mot 1 på venstrekanten. Han drar seg innover i banen, tar av seg ryggsekken og setter ballen i venstre hjørne. Fin scoring».

Et kvarter ut i den andre omgangen reduserte Rosenborg, men bare noen minutter seinere scoret Kjørsvik kampens siste mål.

I sluttminuttene brant MFK også straffespark, men det endte med 3-1-seier.

Neste oppgjør i den nasjonale G16-serien for Molde er borte mot Tromsø 27. mai.