Molde-talent leies ut - skal spille om opprykk til Eliteserien

fotball

MOLDE: 19-åringen har signert en leiekontrakt for hele neste sesong. Det bekrefter MFK på sine nettsider onsdag.

Sandefjord endte sist i Eliteserien sist sesong og rykket ned til OBOS-ligaen. I siste serierunde tapte de 3–1 mot Molde. Nå skal Tobias Svendsen hjelpe laget med å komme tilbake på øverste nivå i Norge.

– Målet for Molde Fotballklubb og Tobias Svendsen er at utlånet til Sandefjord skal gi rikelig med førstelagsfotball og kamptrening. Det skal gjøre Tobias klar for sommerens U20-VM, og gi god erfaring som han kan ta med tilbake til Molde i 2020, skriver Molde Fotballklubb.

Svendsen forlenget sin kontrakt med Molde i fjor sommer. Den nye avtalen varer ut 2020.

Midtbanespilleren var utleid til eliteserieklubben Haugesund i fjor høst. Der startet han én kamp og fikk sju innhopp.