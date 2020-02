Molde selger Chukwu til Kina

fotball

– Han er klar for Taizhou Yuanda FC, og har signert en toårskontrakt, sier Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum til Eurosport.

Chukwu har spilt 137 kamper for Molde og scoret 44 mål. Han kom fra Lyn til klubben i 2010. Hans siste kamp for Molde var i november 2018. Med klubben vant han serien tre ganger og cupen to ganger.

Forrige sesong spilte han i kinesiske Heilongjiang Lava Spring, men utlånsavtalen gikk ut ved nyttår. Chukwu har også vært innom kinesiske Shenxin og polske Legia Warszawa under sin tid som Molde-spiller.

