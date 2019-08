Molde henter ny spiller

fotball

Den 23 år gamle fleksible kantspilleren sjekket ut forholdene i Molde tidligere i sommer, før han returnerte til Seattle.

Erling Moe uttalte da til Romsdals Budstikke at Wingo er en spiller de har fulgt lenge.

Wingo var lagkamerat med Magnus Wolff Eikrem da han spilte i Seattle Sounders i 2018.

Amerikaneren beskrives som en spennende type.

– Vi er kjempeglade for å ha Wingo på plass nå. Vi kjenner ham fra før, da han var her og trengte med oss og gjorde et meget fordelaktig inntrykk, sier Molde-trener Erling Moe i en pressemelding.

– Jeg ville komme til Molde for å få en ny erfaring. Dette er en stor klubb med en flott historie. I tillegg har jeg vært med i MLS noen år, og tenkte at tiden var inne for en endring. Jeg er er svært glad for dette valget, sier Henry til Moldes offisielle nettside.

I Seattle Sounders har han fått seks kamper i USAs toppdivisjon MLS.

Wingo har skrevet under en kontrakt på to og et halvt år med romsdalsklubben.