Molde henter forsvarsspiller fra konkurrent

fotball

Det har vært en dårlig bevart hemmelighet at Molde har jaktet Haugesunds høyreback Kristoffer Haraldseid, og lørdag ettermiddag ble overgangen bekreftet av Molde på deres hjemmeside.

25-åringen har signert en fireårskontrakt med klubben.

– Kristoffer blir et godt tilskudd til troppen vi har, dette er en spiller vi har fulgt over tid, i Kristoffer får vi en rutinert og hardtarbeidende høyre back. Vi er svært glade for at han nå blir Molde-spiller, sier Erling Moe til klubbens hjemmeside.

Den 25-år gamle høyrebacken har 68 aldersbestemte landskamper og har på sine ti år i FKH spilt over 200 kamper i Eliteserien. Selv har Haraldseid vært åpen om at han ville til Molde da romsdalingene viste interesse.

Ingen overgangssum er bekreftet, men det spekuleres i en sum på rundt fem millioner kroner.

Haugesund havnet på fjerdeplass i Eliteserien i 2018, seks poeng bak Haraldseids nye arbeidsgiver. Molde har allerede hentet inn Fredrik Sjølstad, Eirik Ulland Andersen, Erling Knudtzon og Martin Bjørnbak. I tillegg er de sterkt linket til Ohi Omoijuanfo.