Molde-gutt klar for svensk sensasjonslag

fotball

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside. Haugan har trent med Östersund i perioder den siste måneden.

De siste dagene har han forhandlet ferdig sin personlige avtale og onsdag gjennomførte han medisinsk test.

Östersund er kanskje best kjent for sine råsterke prestasjoner i Europa League forrige sesong, hvor de blant annet slo Arsenal 2-1 på bortebane.

– Det er kjempeartig å få være en del av ÖFK i 3,5 år framover Ian (Burchnall) og klubben har sagt at de tror på meg og det kjennes «kul» å være her nå, sier Haugan til ostersundsfk.se.

Møtte treneren i Hødd

– Jeg liker måte de spiller fotball. Jeg vil være med og slåss om en plass på laget allerede nå, men er klar over at det kan ta litt tid å omstille seg fra tredje nivå i Norge til Allsvenskan, sier Haugan, som spilte for Hødd i 2. divisjon i fjor.

Der samarbeidet han også med Östersunds nåværende trener Ian Burchnall, som er svært fornøyd med klubbens siste signering - som også har vært med på treningsleir i Spania.

– Kan bli en toppspiller

– Eirik er en talentfull spiller som har gjort det riktig bra den tiden han har trent og spilt med oss. Han har stort potensial til å utvikle seg ytterligere og bli en toppspiller, sier han til klubbens hjemmeside.

Eirik Haugan ble tatt opp i A-stallen til Molde i 2014. I august 2015 signerte han treårskontrakt med franske Olympique de Marseille. Denne ble terminert etter halvannet år, og siden mai 2017 har Haugan spilt for Hødd.