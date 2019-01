Molde-gutt har signert for Brann: – Guttedrømmen i oppfyllelse

fotball

BERGEN: Torsdag ettermiddag bekreftet Brann signeringen av den tidligere Molde-spilleren Erlend Hustad. Han var MFK-spiller fram til sommeren 2016. De siste årene har han spilt for Notodden, som i fjor spilte i OBOS-ligaen.

Til sommeren går kontrakten med Notodden ut, og dermed sto Hustad fritt til å signere for ny klubb. 22-åringen har signert en avtale ut 2020, med virkning fra sommeren.

– Han er ung, men allerede erfaren, har god fysikk og en pen scoringsstatistikk. Dette er en spiller som kan utvikles til en god eliteseriespiller, og vi er glade for at han ønsker å gjøre det i Brann, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til klubbens hjemmeside.

Guttedrøm

Selv er Hustad glad for at han endelig skal få sjansen til å prøve seg i Eliteserien. Rbnett skrev i fjor sommer at flere eliteserieklubber var interesserte i å hente angriperen.

– Det er guttedrømmen som går i oppfyllelse. Jeg gleder meg enormt til å flytte til Bergen og spille for Brann. Det blir stort å spille foran Bataljonen på Stadion, sier Erlend Hustad.

– Når en av de beste klubbene i Norge vil ha deg, så sier man ikke nei, sier han videre.

Hustad fikk prøve seg i én A-lagskamp i sin tid som MFK-spiller. Det var mot Træff i cupen i 2015. I fjor scoret han ni mål i OBOS-ligaen for Notodden.